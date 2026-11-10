Se še spomnite znanih glasbenih obrazov iz devetdesetih?

Se še spomnite Roka Kosmača, slovenskega Petra Graša iz devetdesetih? Pa kralja ljudskih src Zlatka Dobriča? In seveda Dadija Daza, ob čigar hitih so nekoč plesali v diskotekah? Devetdeseta so nam dala kar nekaj glasbenih obrazov, na katere smo skoraj že pozabili. A mnogi še vedno ustvarjajo, Žana se je denimo vrnila s priredbo Druge violine, Mirna Reynolds je po dvajsetih letih osvežila svoj hit Zdravnik. Tudi Dadi Daz še ni odložil mikrofona.