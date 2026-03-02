Naslovnica
Domača scena

Se Slovenci znamo pošaliti na svoj račun?

Ljubljana, 02. 03. 2026 09.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Ota Širca Roš Alen Podlesnik E.K.
Martin Strel

Minuli vikend smo se na Gospodarskem razstavišču pošteno nasmejali. Lado Bizovičar je ponovno prižgal svoj sloviti žar. V dveh zabavnih večerih je tokrat v središče pozornosti postavil Petra Prevca in Modrijane, ki so si jih s šalami na njihov račun privoščili številni znani obrazi in celo njihovi družinski člani. Kaj pa na splošno, se Slovenci znamo pošaliti na svoj račun?

"Ne berem komentarjev na svoj račun, pa sem se enkrat pregrešila in ne zaman. 'Kdaj bodo na POP TV ugotovili, da ne rabijo oglasov, na to giga čelo od Roševe naj prilepijo plakat, pa je!'. Dobra. Od srca sem se nasmejala. Sem tipična Slovenka?," je povedala voditeljica Ota Širca Roš. V kakšnem odnosu smo s samoironijo, smo preverjali pri znanih Slovencih na obeh Ladovih žarih. Imamo radi humor na svoj račun?

"Jaz bi rekel, da bi lahko bili še malo bolj. Jaz sem ljubitelj črnega humorja, če smo na roastu, dajmo ga speči, ampak danes mislim, da smo si kar privoščili," je dejal zmagovalec 10. sezone MasterChef Slovenija Luka Pangos.

"Če je tvoj prijatelj, potem je to smešno, če je pa to sosed ali pa nekdo, ki je kao boljši od tebe, potem pa ni smešno," je povedala igralka in radijka Melani Mekicar.

"Vsak ima neko svoje mnenje, vsak te vidi na svoj način. Jaz uživam, jaz sem se danes prav zabaval tukaj," je dejal ultramaratonec Martin Strel.

"Jaz mislim, da se vsak mora znati pošaliti na svoj račun, če se želi šaliti na tuj račun," je dejal sodnik šova MasterChef Slovenija Karim Merdjadi.

"Jaz mislim, da se Slovenci zelo radi pohecamo iz sebe. Vedno se je dobro malo na svoj račun pohecati, pa da ne jemlješ vsega preveč resno," je povedala igralka v seriji Nemirna kri Ondina Kerec.

"Odvisno, če imamo kaj od tega. Se mi zdi, bolj s tem povezano, če je pač dobra reklama, boš tudi sprejel tistih par šal," so povedali člani narodnozabavne skupine Firbci.

