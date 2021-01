Na ljubljanskem pokopališču Žale so se še zadnjič poslovili od enega največjih slovenskih dramatikov in režiserjev Dušana Jovanovića. Jovanović, ki je pri 81. letih umrl na prvi dan novega leta, je v svoji bogati karieri sodeloval s številnimi zvezdniki pri nas in na Balkanu, med najboljše prijatelje pa ga je štel tudi priljubljeni igralec Rade Šerbedžija.

