Še zadnjič zavrtimo čas nazaj v leto 2023

Ob vstopu v novo leto se še zadnjič ozrimo za starim. Kaj vse je zaznamovalo leto 2023 v svetu slavnih, zabavnih, kreativnih in dobrodelnih? Zavrtimo čas nazaj in obudimo spomin na dogodke, ki so zaznamovalo popularno kulturo na domačih in tujih tleh.

Spomnimo se vseh zabavnih vsebin, ki so nas v letu zabavale in nam krajšale čas. Dobre televizijske vsebine so vedno dobrodošle: naj bo v času bolezni, obilnega deževja, vročinskega vala ali v času zimske megle, ko nam ni do ničesar drugega kot do lenarjenja.

V letu 2023 je za naš portal spregovorilo veliko posameznikov, ki so zaznamovali slovensko ali tujo kulturno in zabavno sceno. Intervjuvali smo glasbenike, igralce, pisatelje, tekmovalce resničnostnih šovov, vplivneže in mnoge druge, med katerimi so se nam številni pridružili v našem POPkast studiu. Preberite si izbor njihovih misli, ki so se nam najbolj vtisnile v spomin.

Luka Dončić je presenetil, ko je sporočil veselo novico, da je postal očka, slovenski glasbeniki so polnili Stožice, medtem ko je na tujem Taylor Swift s svojo turnejo Eras Tour povzročila pravo evforijo in težko bitko za vstopnice. Na velikem platnu sta kraljevala Barbie in Oppenheimer, medtem ko so igralci in scenaristi v Hollywoodu stavkali. Spomnimo se vseh odmevnih dogodkov, ki so zaznamovali zvezdniško leto 2023.

Morda v prvem trenutku nihče ne pomisli, da je bilo iztekajoče se leto tudi leto ljubezni, ki so jo mnogi obeležili s skokom v zakonski jarem ali pa se nanj pripravljajo z zaroko, a je bilo tudi to. Med tistimi, ki so leta 2023 stopili pred oltar ali pokleknili pred svojo izbranko, so bili tudi številni zvezdniki, pri nas pa je zagotovo najbolj odmevala zaroka košarkarskega zvezdnika Luke Dončića in njegove Anamarie.

2023 je ponovno postreglo s številnim malimi obrazki, ki so se rodili tako našim kot tudi tujim zvezdnikom. Pri nas pa tudi čez lužo je zagotovo najbolj odmeval prihod Gabriele, ki se je rodila našemu košarkarskemu asu Luki Dončiću. Kdo od svetovnih zvezdnikov se je letos še razveselil podmladka?

V letu 2023 so k večnemu počitku legli številni znani obrazi. Nekateri nekoliko starejši in po dolgotrajnih boleznih, nekateri povsem nepričakovano. Slovenijo je najbolj pretresel drugi vikend septembra, ko smo izgubili dva priljubljena televizijska obraza in novinarska prijatelja Saša Hribarja in Robija Erjavca, tujo sceno pa sta zamajali smrti legende Tine Turner in Matthewa Perryja. Tik pred koncem leta je za vedno odšel naš snemalec Kujtim Bajrami.

Kaj vse se je v glasbenem svetu dogajalo tako doma kot na tujem, kateri izvajalci ali zasedbe so bile glavne v letu 2023, kako je bilo z albumi v preteklem letu in kateri glasbeniki so gostovali pri nas in v naši neposredni bližini?

Leto je postreglo z obilico filmskih poslastic, z nekaj zanimivimi domačimi filmi, poleti smo bili priče tudi fenomenu Barbenheimer, sicer pa smo dobili tudi kopico nadaljevanj znanih filmskih franšiz, od Krika, Indiane Jones, do Marvelovih filmov pa vse do Žage, Izganjalca hudiča in Aquamana. Preberite si tudi, kdo vse iz filmskega sveta nas je zapustil v letu 2023.

Hiter ošvrk na ponudbo videoiger v preteklem letu pokaže, da je bilo to predvsem leto nadaljevanj znanih gamerskih franšiz, nekateri pa so se razveselili rimejkov starih iger. Tisti bolj tradicionalistični so morda ostali "na suhem", ker so nekatere nove igre izšle samo na konzolah najnovejših generacij, kar lahko koga spodbudi, da bo razmislil o menjavi ali modernizaciji svoje konzolne oz. računalniške opreme.

Živalske toalete, rožnata Barbie manija in glasbeni turneji, ki sta presegali rekorde in navduševali tako glasbeno kot modno. To je le nekaj modnih utrinkov, ki so pustili pečat v letošnjem letu. Za kom se je ozrlo največ modnih navdušencev?