Sebastian bral komentarje, ki so mu jih namenili naši bralci

Sebastian je pred tedni praznoval 20. obletnico svojega prvega hita Hočem to nazaj in se z nami skupaj podal na potovanje brskanja po spominih in primerjavi, kako je bilo takrat in kako je danes. Pod člankom, ki smo ga objavili, se je zvrstilo kar nekaj komentarjev in štajerski glasbenik se je odločil, da jih bo pred kamero prebral ter komentiral. Več v videu zgoraj.

Pa Sebastian redno bere komentarje? Pravi, da včasih, ne pa vedno, in dodaja, da se mu zdaj, ko se zna distancirati, zdijo tudi zabavni: "Kdaj me prime, da bi se s kom od teh ljudi usedel in jih, reveže, objel. (smeh) Zanimivo je opazovati, na kakšnem nivoju nekateri plujejo skozi življenje. Ker sem sam s sabo pomirjen in sem v življenju že kar nekaj dosegel, doživel in pokazal, se jim iskreno nasmejim."

Dodaja, da ga skrbi, kako bodo takšni komentarji in negativizem vplivali na mlajše generacije: "Ko malo bolje razmislim, me skrbi, da bodo ti negativni komentatorji, ki se skrivajo za ne vem kakšnimi vzdevki, nekega dne vzgajali svoje otroke in nove generacije ali– še huje–da jih že vzgajajo v takšnem duhu! Zato me morda malo zaskrbi, med kakšnimi posamezniki se gibamo, pa tega sploh ne vemo. Sicer pa sem vedno trdil, da s svojimi dejanji in besedami poveš veliko več o sebi kot o kom drugem– in morda za razne forume to velja še toliko bolj!"

Sebastian pripravlja nov videospot: Remiks 2020