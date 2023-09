Sebastian: Ker sem bil tudi sam 'outsider', toliko bolj čutim te otroke

Pevec in plesalec Sebastian je ob začetku novega šolskega leta na družbenem omrežju objavil posebno prošnjo, v kateri je naslovil osnovnošolce in jih spodbudil k spoštljivemu obnašanju do sovrstnikov, predvsem tistih, ki so drugačni od večine. Kot je zapisal, že majhna gesta, kot je pozdrav na hodniku, lahko nekomu zelo spremeni življenje, v pogovoru pa nam je zaupal, da k takšnemu pristopu stremi tudi v svojem vsakdanjem življenju.

Začetek novega šolskega leta lahko za marsikaterega otroka predstavlja ponovno srečanje s sovrstniki, med katerimi se ne znajde in počuti najbolje. Ker je podobne občutke v času šolanja čutil tudi pevec, plesalec, učitelj plesa in lastnik plesne šole Sebastian, se je odločil, da na družbenem omrežju deli zapis s prošnjo, v kateri je nagovoril osnovnošolce in jih pozval, naj sovrstnike, ki so drugačni od njih, sprejmejo z nasmehom in pozdravom na šolskem hodniku, ne pa z zbadljivkami in norčevanjem.

Ker je v vlogi učitelja plesa veliko v stiku z mladimi, dobro pozna njihove navade in obnašanje, ki pa ni vedno vzorno. Prav zato se je odločil za poziv na družbenem omrežju, saj gre za platforme, ki so osnovnošolcem in dijakom še posebej blizu. Kot nam je zaupal v pogovoru, je nedavno tudi sam doživel primer, ko je dekle na plesnih pripravah doživelo zbadanje in je bilo treba reagirati. "Odrasli smo tisti, ki moramo biti zgled in se zavedati pomena komunikacije in dobrega počutja, še posebej kar se tiče otrok. Zdi se mi, da živimo v družbi, ki namesto, da bo združevala, razdružuje. Čeprav sem človek, ki na življenje gleda s pozitivne strani in se mi zdi, da takšnih primerov, kjer bi bilo treba posredovati, ni veliko, pa so ravno ti toliko bolj glasni. Pomembna je empatija, ki pa jo moramo odrasli pokazati otrokom," pravi Sebastian.

Dodal je, da je bil v času šolanja tudi sam pogosto 'outsider', tisti, ki je bil drugačen, zato toliko bolj čuti otroke, ki sami doživljajo in čutijo podobno. Vedno je imel odpor do žigosanja na kakršen koli način, v to pa spadata tudi fazaniranje in brucevanje, ki ju povezuje z izživljanjem. "Vse to je zabavno, dokler se vsem vpletenim zdi smešno in se imajo ob tem fajn. Če se samo eden med njimi ne počuti tako, potem to ni več zabava," še pravi naš glasbenik.