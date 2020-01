Sebastian za 40. rojstni dan dobil presenečenje, ki mu je vzelo sapo

"Ko sem se vrnil na delo, so me plesalke na koncu naše ure presenetile in pripravile zame plesno točko z venčkom mojih komadov. Priznam, da nisem niti slutil, da mi kaj pripravljajo," je za 24ur.com povedal slavljenec, ki se je za presenečenje zahvalil tudi na Facebooku.

"Ta zumba ekipa (in še nekaj, ki jih ni na fotografiji) mi je pripravila takšno rojstnodnevno presenečenje, da mi je vzelo sapo! Hvala, hvala, hvala – ni besed, koliko mi pomeni!" Praznovanje se je v nedeljo nadaljevalo na dogodku v Doblu pri Gradcu, kjer ga je presenetilo okrog 90 plesalk iz avstrijske zumba ekipe in mu čestitalo za osebni praznik.

Priznal je, da praznovanj sicer ne mara in so zanj nujno zlo: "Meni je smisel praznovanj, da se družim s prijatelji. V nedeljo, ko so mi prijatelji pripravili presenečenje v mehiški restavraciji, so vsi v restavraciji gledali k naši mizi in jaz sem se želel pogrezniti (smeh). Ker na odru je drugače in super, odelam svoj del in mi ni težko biti v središču pozornosti. Zasebno pa je drugače in deluje popolnoma druga psiha. Kar pa ne pomeni, da mi presenečenja niso bila všeč, zelo so se potrudili in bila so vrhunska (nasmeh)."

Med drugim nam je zaupal, da ko so na vrsti govori in se ti začnejo 'Dragi, Sebastian', takrat začuti cmok v grlu, zavore popustijo in čustva udarijo na plano ter potoči tudi kakšno solzico sreče. Kar se tiče daril, ga ni težko razveseliti, saj obožuje sladkarije: "Vsi vedo, da sem nor na sladko. Doma imam trenutno bizarno količino tort, mislim, da okrog enajst. Za darilo sem dobil res ogromno sladkarij, lešnikovih čokoladnih namazov, tako da moram zdaj to malo porazdeliti med prijatelje in znance."