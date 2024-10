Sebastijan Cavazza navdušil občinstvo gledališča z režijskim prvencem

"Ko sem sebe režiral in sem sam igral v mojem projektu Shakespeare je bilo drugače. Tukaj imam pa zdaj kolegice in kolege na velikem odru, če tam sam igram 15 likov, jih je tukaj 14, ampak jih igrajo drugi," je povedal Sebastijan Cavazza.

Igralci so bili izredno zadovoljni z njegovim delom." V bistvu nas je vse že na prvi vaji nekako na neki skupni imenovalec dal. On je tudi kar dober pedagog moram povedati, tako da nas je res lepo vpeljal v to, hkrati nam je tudi zelo zaupal," je povedal igralec Tomo Tomšič.

"Ima izjemen, izjemen občutek za igralce in za igro in tukaj je bil res zelo dragocen. Hkrati pa je v bistvu dovolil, da če si imel svojo idejo ali videnje je rekel: 'Okej, dejmo'. Kljub temu da je to prva režija, pod katero se je podpisal, se mi zdi, da je pred njim tudi ena dolga režijska kariera," je povedala igralka Tjaša Železnik.

"Tako bom rekla, še vedno je živ, tako da mislim, da sva zelo dobro sodelovala," se je pošalila njegova partnerka in igralka Ajda Smrekar.