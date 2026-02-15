Sejemska ljubezen z igle gramofona

Dogajanje na tokratnem Valentinovem Groovu se je začelo v petek popoldne, ko so stojnice napolnile plošče najrazličnejših žanrov – od brezčasnih popevk, prek popa, rocka, metala, soula pa vse do jazza, funka in klasične glasbe. Prodajalci iz sedmih držav so poskrbeli za pestro mednarodno ponudbo, v kateri so lahko zbiratelji, poznavalci in tudi naključni radovedni obiskovalci pobrskali za svojim koščkom dragocene črne plastike.

"Očitno smo z idejo Groove Marketa zadeli v črno, saj je bil naš namen, da vse skupaj približamo tudi splošni publiki, ne zgolj zbiralcem. Dogaja se že petič in smo na točki, da bo dogodek predvidoma trikrat letno v Ljubljani, morda pa se razširimo tudi v druga mesta. Ljudje lahko kupijo dobro ponudbo na fizičnih nosilcih glasbe in slišijo dobro glasbo, ki jo vrtijo naši didžeji. Dejansko je vsakič boljše, nakupovalni center pa je mravljišče ljudi, med katerimi se jih veliko ustavi in z veseljem pokaže zanimanje, hkrati pa z glasbo skrbimo tudi za njihovo izobraževanje. Naslednjič bo junija, ko načrtujemo tudi razstavo koncertnih plakatov, razmišljamo pa tudi o poslušalnici, kjer bodo ljudje lahko prisluhnili glasbi z gramofonov," je povedal organizator Matic Markič .

Vzdušje ni bilo zgolj sejemsko, saj so glasbeno kuliso soustvarjali priznani slovenski DJ-ji, med njimi Udo Brenner, Tomaž Pezdirc, DJ Woo-D, August Braatz, Rekordman in DJ Rex, obiskovalce pa so popeljali od popevk, prek soula, indieja, diska, jazza in funka.

"Sejem kot dogodek se je kot Groove Market v srednjeevropski regiji etabliral kot eden najboljših v regiji, zagotovo pa bo to tudi postal. Razlika in ključna prednost pred ostalimi sejmi, s pomočjo ljudi iz stroke, je dejstvo, da na tem sejmu ni piratskih plošč. To je nesnaga, ki se je razpasla, mnogo ljudi pa sploh ne ve, da obstaja. Poskrbeli smo, da takih plošč pri nas ni, vodilo sejma pa je, da je ponudba sejma kar se da pisana, ne samo žanrsko, temveč je tudi mednarodno obarvana, saj prodajalci prihajajo iz sedmih različnih držav. Od Italije, Avstrije, Nemčije, Romunije ter držav z območja nekdanje Jugoslavije, prodajali pa so tudi že Čehi in Poljaki. Skrbimo za kakovost ponudbe, žanrsko raznolikost ter tudi za povprečno cenovno raven," nam je zaupal soorganizator in osrednji slovenski ponudnik plošč Simon Gale.