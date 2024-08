'Selfie' Serčiča in Sheerana: Trenutek, ki si ga bom za vedno zapomnil

Ed Sheeran je pri naših južnih sosedih priredil velik koncert in navdušil zbrano množico. Tam je bilo tudi veliko Slovencev. "To fotko bom samo pustil tu, duet pa enkrat drugič," je na Instagram zapisal Žan Serčič , ki se je v Zagrebu udeležil koncerta angleškega glasbenega zvezdnika in se z njim tudi fotografiral. Priljubljeni slovenski glasbenik se je v opisu fotografije svojemu idolu zahvalil za navdih tekom let.

"Srečanje z enim najbolj priljubljenih glasbenikov na svetu, katerega pesmi so zame velik navdih, tako kot tudi njegova življenjska zgodba, je trenutek, ki si ga bom zagotovo za vedno zapomnil," je povedal Žan Serčič in dodal, da sta v kratkem srečanju: "Spregovorila le nekaj besed, v smislu: 'Zdravo, kako je, me veseli' in ob stisku roke sem se mu zahvalil za njegovo glasbo ter mu povedal, da so njegova glasba in čustva, ki jih sproža v meni, pogosto navdih in motivacija za moje ustvarjanje. Ko pa sem vzel iz žepa telefon za selfie, mi je Ed rekel, da naju bo on fotografiral - in seveda sem se strinjal."

Žanu je srečanje z Angležem omogočil Darjo Rot, lastnik glasbene založbe, pri kateri deluje in ki je partnerska založba multinacionalke, ki skrbi tudi za glasbeni katalog Eda Sheerana. "V petek me je poklical in vprašal, če greva in seveda sem takoj vse izpustil iz rok ter odpovedal obveznosti za soboto. Za to lepo gesto sem res zelo hvaležen."

Po srečanju je sledil koncert, Žan pa Edu v živo ni prisluhnil prvič: "Cel koncert je bil zame tehnično, logistično in izvedbeno najboljši od vseh, ki sem se jih udeležil. Pred leti sem bil že na Sheeranovem koncertu na Dunaju, ko je nastopal še sam s kitaro. Tokratna turneja, na kateri ga spremlja bend, je odlična nadgradnja tistega nastopa, seveda pa so najbolj pomembne pesmi same, ki tudi če bi jih odigral le na kitaro, bi jih 70.000 ljudi pelo v en glas."