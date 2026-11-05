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Od igralskih vlog do trgovske police: Delati je treba, ni mi težko

Zagreb, 05. 11. 2026 07.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A. J.
Ammar Mešić.

Igralcu Ammarju Mešiću je kritiziranje Vučićeve oblasti življenje obrnilo na glavo. Izgubil je službo in zapustil Srbijo, danes pa se je na družbenem omrežju pohvalil z novim začetkom v Zagrebu - z novo službo. "Delati je treba, ni mi težko," je zapisal in delil fotografijo izpred trgovine Konzum.

Srbski igralec Ammar Mešić, ki ga je slovenska javnost spoznala tudi v naši seriji Nemirna kri, je obrnil nov list v svojem življenju.

Po obdobju, ko je zaradi pomanjkanja igralskih priložnosti v Srbiji kruh služil z gradbenimi deli na Dunaju, se je nedavno preselil v Zagreb. Tam je začel delati kot prodajalec v trgovski verigi Konzum, svoj prvi delovni dan pa dokumentiral tudi na družbenih omrežjih.

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Na prvi fotografiji 34-letni Mešić pozira med trgovskimi policami, oblečen v rdečo majico z logotipom Konzuma. Na drugi je fotografiran pred eno od poslovalnic trgovske verige. "Delati je treba, ni mi težko. Moj prvi delovni dan. Počasi ... dokler ne bo vse tako, kot mora biti," je ob tem zapisal igralec Mešić.

Z objavo se je pošalil tudi na račun Aleksandra Vučića. V ozadju objave je namreč predvajal pesem z naslovom Jedan čovek nikad sreću nemao.

BOBAN VUK (Ammar Mešić)
BOBAN VUK (Ammar Mešić)
FOTO: POP TV

Njegova objava je naletela na številne spodbudne odzive. Eden od uporabnikov mu je med drugim sporočil, da je redek primer človeka, ki ga slava ni pokvarila.

Mešićeva življenjska zgodba je v zadnjih letih doživela precejšnje preobrate. Širša regionalna javnost ga je spoznala predvsem kot Strahinjo Bunčića v priljubljeni srbski seriji Igra sudbine, a je leta 2023 vlogo izgubil. Igralec je pozneje javno povedal, da je izgubo vloge povezal s svojimi političnimi stališči, kritiko predsednika Vučića in podporo študentskim protestom v Srbiji. Po njegovih besedah je po javnem nasprotovanju oblasti vse težje dobival nove igralske priložnosti.

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Mešić in Vučić.
Mešić in Vučić.
FOTO: Instagram

Letos je ostal tudi brez profila na Instagramu, ki mu je sledilo približno 150.000 ljudi. Mešić trdi, da je bilo za njegovo ukinitev odgovornih več kot 10.000 lažnih profilov, ki naj bi množično prijavljali njegov račun. A kot kaže, se podaja novim izzivom naproti.

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Ammar Mešić Aleksandar Vučić igralec delo

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