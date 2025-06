Senidah na poroki pevki vzela mikrofon in odpela svoj hit

Ko je slovenska pevka Senidah na poroki zaslišala svojo veliko uspešnico, ni ostala ravnodušna. Odločila se je namreč oditi na oder, vzeti mikrofon in sama odpeti pesem Replay. Po spletu so kmalu zatem zakrožili posnetki nastopa. "Ko greš za dodaten zaslužek delat na poroko in po nesreči prejmeš še koncert Senidah," je zapisala ena od uporabnic TikToka.