Senidah: Ne maram, da mi kdo govori, kaj in kako naj delam

Senidah je zadnjih nekaj let ena najbolj priljubljenih balkanskih izvajalk, ki polni koncertna prizorišča po številnih krajih nekdanje skupne države. Nastopa na festivalih in navdušuje tako staro kot mlado, v svoji glasbi pa vedno ostaja zvesta sebi. Kot je priznala za srbske medije, ne mara, da ji kdo govori, kaj in kako naj dela, saj tako dobi blokado. Kljub temu, da je njena kariera trenutno na vrhuncu, ima tudi ona slabe dneve in takrat se najraje zapre v svoje stanovanje ter izklopi mobilni telefon.

Senida Hajdarpašić oziroma Senidah na odrih stoji že vse od leta 2010, a v zadnjih nekaj letih je svoj vzpon doživela tudi na Balkanu. Priljubljena Slovenka se danes lahko pohvali z nastopi na festivalih, razprodanimi koncertnimi prizorišči in s številnimi uspešnicami, a kljub vsemu ima, preden stopi na oder, še vedno tremo. "Na odru me poganja adrenalin in to je samo pozitivna trema. Takrat se včasih sprašujem, kako mi bo uspelo, a takoj, ko stopim gor, je vse pozabljeno. Ni lepšega kot stati na odru," je povedala za srbske medije.

Trenutno se mudi na festivalu Music Week v Beogradu, ki ga obožuje. "Zame je to eden najljubših festivalov v naši regiji. Rada imam Beograd, rada nastopam in pridem v to mesto. Vsakič dam najboljše od sebe in tudi občinstvo mi vedno vrne polno ljubezni," je pred kratkim povedala za Prvo srpsko televizijo.

Zvezdnica črnogorskih korenin, ki je svojo kariero začela kot pevka slovenske skupine Muff, je na vrhuncu svoje kariere, a kljub vsemu ima tudi sama kdaj slab dan. "Ko sem nerazpoložena, se zaprem v svoje stanovanje in ugasnem telefon. Pogledam kakšen dober film ali serijo, poslušam glasbo in jem," je povedala in razložila, da je sama zaradi posla sicer precej odvisna od telefona. "Ampak bi preživela en dan brez, bi bilo pa težko," je priznala.

Senidah slovi po svojem prepoznavnem stilu glasbe in oblačenja, česar ne bi spreminjala na željo drugih, saj vedno ostaja zvesta sebi. "Ne maram, da mi kdo govori, kaj in kako naj delam. Tako dobim blokado. S tako osebo prekinem stike," je povedala in brez dlake na jeziku priznala, da se zaveda svojih napak. "Vem, da je z mano včasih težko delati, a to je zato, ker delam zgolj in samo to, kar sama želim," je odločna.