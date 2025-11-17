Svetli način
Domača scena

Senidah o varnosti na koncertih: Hidrirati se je treba, pokličite reševalce

Ljubljana, 17. 11. 2025 14.59 | Posodobljeno pred 1 uro

Po incidentu na koncertu Senidah smo spregovorili z balkansko divo, ki je z nami delila napotke za preprečevanje slabega počutja med obiskom koncerta in svetovala, kako poskrbeti za varnost. Pevka je poudarila, da je med nastopom pozorna na vse, kar se dogaja v publiki, in poudarila, da sama v primeru težav vedno ustavi koncert, da pomaga obiskovalcem.

Pred nekaj dnevi se je na koncertu Senidah zgodil neljubi dogodek. Mama hrvaške pevke Stele Rade, ki je prišla poslušat slovensko glasbenico v enega od zagrebških klubov, se je nenadoma začela počutiti slabo. Njena hči je v paniki skočila na oder in prosila za pomoč. Senidah je nemudoma prekinila nastop, varnostnikom naročila, naj priskočijo na pomoč, gospe pa naročila, naj popije malo vode.

Na dogodkih, kjer je množica ljudi – še posebej v zaprtih prostorih, kjer primanjkuje svežega zraka – pride večkrat do težav. Senidah je z nami delila svoje nasvete, kako pri različnih stiskah ukrepati in kako se na koncert pripraviti. "Hidrirati se je treba ves čas, sploh v takih prostorih, kjer je zakajeno, kjer je veliko ljudi. Poklicati je treba reševalce. Ne se preveč obleči, če greš v gužvo, čim manj slojev oblačil na sebi," svetuje 40-letnica obiskovalcem koncertov in dodaja: "Zgodi se, da se ljudje ne hidrirajo dovolj ali pa je prevelika gužva in padejo v nezavest ali se ne počutijo dobro, sem imela par takih primerov, ja."

Ljubljančanka kljub spektakularnim nastopom z enim očesom budno spremlja občinstvo. "Jaz z odra čisto vse vidim, tudi ko se nekdo slabo počuti ali pa tudi če pride do kakšnega prepira, jaz vse vidim. In potem, če je nekdo v težavah, bom vedno poklicala varnostnika, ustavila koncert in vprašala, ali so v redu," nam je zaupala pevka.

Po incidentu se je na družbenem omrežju odzvala 27-letna Stela Rade, ki je opisala svojo plat zgodbe. "Odzvala sem se instinktivno, kako pa naj drugače reagiram, ko gre za nekoga, ki mi je blizu, kaj šele, če je to lastna mati," je pripisala fotografiji, na kateri pozira z mamo in dodala: "Najpomembneje je, da je moja mati zdaj dobro."

Senidah koncert varnost drama pevka
