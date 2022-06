Senidah je nova ambasadorka prvenstva evropskega rokometnega prvenstva za ženske, ki ga bo novembra letos Slovenija gostila skupaj s Črno goro in Severno Makedonijo. Ob tej priložnosti je predstavila tudi novo pesem, himno prvenstva Play with Heart oziroma Igraj s srcem. Besedilo je pa v angleškem, španskem, francoskem, italijanskem in hrvaškem jeziku.