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Šentjakobsko gledališče s komedijo obeležilo 105. obletnico

Ljubljana, 10. 06. 2026 20.40 pred 15 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Šentjakobsko gledališče

Bogata kulturna tradicija Šentjakobskega gledališča letos praznuje 105-letnico, ki so jo sinoči obeležili s komedijo Totalno katastrofalna večerja. Najstarejše ljubiteljsko repertoarno gledališče v Evropi je v svoji več kot 100-letni zgodovini gostilo igralce z najrazličnejših vetrov, med njimi so bili tako sodniki in direktorji kot fotografi ter novinarji. Zvesti gledalci oddaje 24UR boste enega izmed njih gotovo hitro prepoznali.

Naš novinar Janez Usenik je del ljubiteljskega gledališča, pa ne zaradi denarja, temveč zato, ker v tem uživa. "Del tega sem že od 11. leta. Mogoče še celo pred rojstvom. Moja starša sta bila oba igralca v Šentjakobskem gledališču in sta se tukaj spoznala, tako da brez tega gledališča mene ne bi bilo. Pravijo, da je gledališka šminka ena najhujših drog, saj ko jo enkrat zavohaš, te drži celo življenje, in je," nam je povedal.

"To, kar mi počnemo, počnemo zato, ker imamo radi teater. Ker imamo radi oderske deske in stik s publiko, ki ga redkokatero gledališče ljubiteljskega kova ponuja," pa pravi Luka Beljan, predsednik društva Šentjakobsko gledališče.

"Na žalost smo velikokrat ožigosani kot ljubitelji in amaterji, ampak ne pozabimo: amare je beseda ljubezni v latinščini, tako da mi smo ljubimci muz igralstva in pridite se k nam razvajat," pa je povabil Milan Golob, direktor Šentjakobskega gledališča.

šentjakobsko gledališče janez usenik
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