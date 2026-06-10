Šentjakobsko gledališče s komedijo obeležilo 105. obletnico

Naš novinar Janez Usenik je del ljubiteljskega gledališča, pa ne zaradi denarja, temveč zato, ker v tem uživa. "Del tega sem že od 11. leta. Mogoče še celo pred rojstvom. Moja starša sta bila oba igralca v Šentjakobskem gledališču in sta se tukaj spoznala, tako da brez tega gledališča mene ne bi bilo. Pravijo, da je gledališka šminka ena najhujših drog, saj ko jo enkrat zavohaš, te drži celo življenje, in je," nam je povedal.

"To, kar mi počnemo, počnemo zato, ker imamo radi teater. Ker imamo radi oderske deske in stik s publiko, ki ga redkokatero gledališče ljubiteljskega kova ponuja," pa pravi Luka Beljan, predsednik društva Šentjakobsko gledališče.

"Na žalost smo velikokrat ožigosani kot ljubitelji in amaterji, ampak ne pozabimo: amare je beseda ljubezni v latinščini, tako da mi smo ljubimci muz igralstva in pridite se k nam razvajat," pa je povabil Milan Golob, direktor Šentjakobskega gledališča.