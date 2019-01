Šentjakobsko gledališče: 'Zelo neprijetno smo presenečeni, ob tem je težko ostati neprizadet'

"Plagiat je, če nekdo od besede do besede prepiše in podpiše sebe pod tuje delo. Drugače je, če se določen tekst ali material reinterpretira, izvirnik je eno, to pa je avtorski pogled na nekaj, kar je že bilo napisano. V umetnosti je tako, da je učimo od prednikov, od tistega, kar je bilo pred nami, na podlagi tega pa se dela ta razlika. Kot je rekel Aristotel, razlikujemo v tem, v čemer smo podobni. Na misel mi pride Nikola Tesla, ki je dejal, da mu ni žal, da so ljudje kradli njegove ideje, temveč to, da niso imeli svojih. Če nekaj ukradete, je to ukradeno. Tudi mene so nekoč obtožili za plagiat, ker pri prevodu nisem podpisal avtorja. Občutek je bil grd. Živimo v obdobju, ko ljudje poudarjajo intelektualno lastnino, raje razmišljam, da so dobre in koristne ideje last človeštva. Zakaj jih torej ne bi uporabljali?" nam je svoje mnenje podal dramatik, dramaturg, režiser in glasbenik Nebojša Pop Tasić.

Besedilo je Boris Kobal poslal na natečaj za izvirno slovensko komedijo leta 2017. Predstava v režiji Jaše Jamnikaje premiero doživela novembra lani. Komedija Profesionalci espeje torej plagiat oz. prevod delaLa prova generale italijanskega avtorjaAlda Nicolaja.

Predstavo so že umaknili s sporeda in z zadevo seznanili zakonite zastopnike avtorskih pravic Nicolaja, s katerimi zdaj urejajo obveznosti iz naslova avtorskih pravic, ki izhajajo iz uprizoritve dela in iz do sedaj izvedenih predstav.

Neuradno smo izvedeli, da je prijava prišla iz Italije, slovensko pravo pa narekuje, da mora o takšnih sporih odločati sodišče. Kobal se je zavil v molk, prav tako njegovi kolegi in sodelavci, nam je pa predsednik društva Šentjakobskega gledališča Janez Vlaj zaupal, da jih je vsa zadeva presenetila. "Zadeva me je zelo neprijetno presenetila. Najprej načrtujem pogovor z direktorjem, g. Kobalom, sklical pa bom tudi sejo upravnega odbora, ki je pristojen za reševanje tovrstnih zadev. Osebno pa tovrstna dejanja obsojam. Počasi se pripravljamo na stoto obletnico našega gledališča, ko bomo najstarejše repertoarno ljubiteljsko gledališče v Evropi, pri čemer bi nam prišla pomoč g. Kobala prišla prav. Ob tem težko ostanemo neprizadeti. Pristojnost za reševanje tega pa ima upravni odbor našega gledališča," je povedal Vlaj.