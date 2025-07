Senzacija IShowSpeed v Sloveniji prvič v življenju videl harmoniko

Slavnemu Američanu so po središču Ljubljane na vsakem koraku sledile stotine oboževalcev. "Prišel sem dve uri nazaj. Na vrv smo mu dali lubenico in spustili dol, da jo je vzel," je povedal eden od oboževalcev, drugi pa dodal, da je njegov cilj to, da ga slavni vplivnež pozdravi, saj da je njegov največji podpornik. Želel si je tudi avtograma. Goldenito , srbski vplivnež, je prepotoval 550 kilometrov, da bi spoznal youtuberja in prejel njegov podpis na plaketo platforme z video vsebinami. Množica je zvezdniku sledila vse do pasje šole, kjer se je obisk zaključil, številni so se veselili stiska roke, fotografije ali le pogleda na svetovno znanega vplivneža, no, nekaterim pa je uspel tudi veliki met - avtogram na majico in fotografija.

IShowSpeed se je med obiskom Slovenije srečal z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, vzel si je tudi trenutek in pozdravil našo medijsko hišo, pa se preizkusil v akrobatski košarki z ekipo Dunking Devils, se v družbi Tjaše Božič prvič srečal s harmoniko, se preizkusil v begu pred policijskim psom in preizkušanju slovenskih jedi. Na preizkus je z matematičnimi ugankami postavil tudi zmagovalca šova Slovenija ima talent Edvarda in Frido in bil nad njunim znanjem navdušen. Svoje trike mu je pokazal tudi čarodej Magic Aleksander.

"To je najpametnejši otrok v Sloveniji, zmagal je v oddaji Slovenija ima talent," je Edvarda ameriškemu zvezdniku predstavil Pero Martić. "Vzami svoj telefon, odpri kalkulator in račun bo rešil pred tabo." In res, Edvard je 12 pomnožil s 15 brez težave. "Kako si to izračunal tako hitro?" je bil navdušen IShowSpeed, ki mu je nato postavil še težje matematično vprašanje. Edvard je pravilno rešil tud tega in še enega. "Ne morem verjeti. Kako si to ugotovil? Si kot umetna inteligenca. Pameten si!" Edvard je nato dokazal, da mu leži tudi geografija, kot iz topa je izstrelil glavni mesti Portugalske in Malte.