Septembra začetek kolesarske ture po Sloveniji z avtodomom Tadeja Pogačarja

Tadej Pogačar se je s svojo zmagovalno mentaliteto, predvsem pa s svojo simpatičnostjo in preprostostjo zasidral v srca številnih ljubiteljev kolesarstva po vsem svetu. Mladi kolesar pa je že večkrat dokazal tudi, da ni le vrhunski v športu, temveč, da ima tudi veliko srce. Septembra se tako začenja 10 etapna kolesarska tura po Sloveniji, s katero bodo kolesarji zbirali denar tudi za Tadejevo dobrodelno fundacijo, ves čas ture pa jih bo spremljal avtodom, v katerem je naš as bival med zmagovalnimi etapami na Touru in Giru.