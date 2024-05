Serija Ja, Chef! prejela nagrado za domače avdiovizualno delo

Kolektivna organizacija Aipa je tudi letos nagradila domača avdiovizualna dela. Sedem zvezd oriona je podelila tistim, ki so bila lani najbolj gledana v kabelskih sistemih, izmed teh je strokovna žirija nagradila tri igralske dosežke. Peto zvezdo oriona je prejela humoristična serija Ja, chef! s svojo 3. sezono, nastalo v produkciji Pro Plusa.

"Zelo lep občutek je, ko veš, da nas gledalci še vedno radi gledajo po skoraj desetih letih in se še vedno radi odzovejo, pa da dobimo nagrado za Hostarja ena, je res dober občutek," nam je povedal Dejan Krupić, soustvarjalec filma, ki dodaja, da so pač imeli srečo, da so ustvarili nekaj, kar Slovenci radi gledajo. "Bili smo dolgo časa prisotni na YouTubu, kjer smo objavljali vsebine, ki so bile praktično zastonj za ljudi, ob njih so se dobro počutili in se nasmejali. Verjeli so nam, potem prišli v kino in pogledali film še na televiziji. Če sodim po številkam, gledalci radi gledajo komedijo," je še dodal.

"Vsako nagrado je super dobiti in veseli smo, da ljudje gledajo, kar smo ustvarili. Potem pride še nagrada in občutki so fenomenalni. Upam, da bodo še naprej gledali, saj imamo še kaj nekaj delov Ja, Chefa! in ne vem, če ni vsak bolj zanimiv. Radi to delamo in, kot kaže, dobro delamo," pa nam je povedal soustvarjalec serije Ja, Chef!

Nagrade je bila zelo vesela tudi ekipa filma Kapa. "Nagrade sem zelo vesela, saj je to prav moja prva nagrada," je povedala glavna igralka Kaja Podreberšek, njen soigralec Gaj Črnič pa je dodal: "Nagrada mi res veliko pomeni. V filmu sem užival, če pa so se tudi ostali imeli fajn, še posebej ko so gledali film, mi je pa to sploh super."