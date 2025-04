Serija Skrito v raju in Zveza Anita Ogulin stopili skupaj za dober namen

Serija Skrito v raju gledalcem na POP TV pričara čarobnost poletja. A žal za številne družine počitnice ne predstavljajo oddiha, temveč dodatno stisko. Prav zato so se na POP TV povezali z Zvezo Anita Ogulin in organizirali srčno dobrodelno akcijo, katere cilj je podariti brezskrbne počitnice tistim, ki jih najbolj potrebujejo.

OGLAS

Akcijo podpirajo tudi igralci serije Skrito v raju, ki bodo skupaj z Zvezo Anita Ogulin zbirali donacije, ki bodo omogočile letovanja, počitniška varstva in nepozabne trenutke na morju za otroke in družine iz socialno šibkejših okolij. "Res sem vesel, da se je serija Skrito v raju povezala s tako lepim namenom in res pozivam vse gledalce, da pošljete SMS VERIGA5 ali VERIGA10 na 1919. S tem bomo omogočili družinam, da bodo imele brezskrbno poletje," je ob začetku akcije k donaciji pozval glavni igralec serije Skrito v raju Matej Zemljič.

Serija Skrito v raju in Zveza Anita Ogulin skupaj za dober namen FOTO: POP TV icon-expand

Poletje, polno radosti in miru

"Zelo sem vesela, da bomo lahko pomagali in priskočili na pomoč z letovanji, varstvom in tudi počitnicami na morju. In kako se bolje približati družinam kot s serijo, ki jo spremlja skoraj vsaka slovenska družina," je povedala Nuša Lesar, ki je že vrsto let ambasadorka akcije Veriga dobrih ljudi.

POŠLJITE SMS VERIGA5 ali VERIGA10 na 1919

POP TV, ki stoji za serijo Skrito v raju, z Zvezo Anita Ogulin namreč sodeluje že od leta 2019 v okviru programa Veriga dobrih ljudi, ki je doslej pomagal več kot 4.400 družinam in skoraj 15.000 posameznikom. "Poletne počitnice, ki bi morale biti čas sprostitve in veselja, za mnoge družine predstavljajo velik stres. Kaj narediti z otroki, ki jih zaradi službenih obveznosti starši ne morejo paziti? Kam naj gredo mladostniki iz kriznih centrov, kjer dom ni varen prostor? Otroci in družine potrebujejo našo podporo tudi poleti, zato smo izjemno veseli, da smo letos združili moči s POP TV in da bomo skupaj poskrbeli, da bo čim več otrok in družin iz socialno ogroženega okolja deležnih brezskrbnih in varnih počitnic," je poudarila predsednica zveze Alenka Petkovšek.