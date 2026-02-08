Severina in Burjana ogreli pustne šeme na Ptuju

"Mi smo letos lizike, malo smo kombinirali z lanskim kostumom - sicer pa se našemimo za vsak večer drugače. Jaz imam zelo rada pust in uživam ta pustni čas. Da si daš gor nekaj, česar si druge dneve ne moreš dati gor. Jaz sem s Ptuja, tako da je pust dejansko tradicija, že od malega smo s tem rasli- za nas Ptujčane je tradicija," nam je povedala ena od obiskovalk koncerta.

Tej so pritrdili tudi glasbeniki, pevka Burjana je svojo ekipo denimo preoblekla v mafijske šefe, s šefico na čelu.

"V stilu zapeljivosti, mističnosti - pa smo rekli, da bomo mafija in tole Campus areno razstrelimo. Malo bomo streljali po odru, glasbeno seveda!" nam je povedala pevka.

Razgreto občinstvo pa je nato prevzela Severina.