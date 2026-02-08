Naslovnica
Domača scena

Severina in Burjana ogreli pustne šeme na Ptuju

Ptuj, 08. 02. 2026 20.50 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović
Severina

Sinoči so se v Ptujski Karnevalski dvorani pomešale maske vseh vrst - videli smo unikatne kostume, edinstvene ideje in šeme - je na visoke obrate - spravila tudi glasba. Na odru sta za zabavo poskrbeli Severina v pustni izvedbi Super ženske in Burjana v liku mafijske žene.

"Mi smo letos lizike, malo smo kombinirali z lanskim kostumom - sicer pa se našemimo za vsak večer drugače. Jaz imam zelo rada pust in uživam ta pustni čas. Da si daš gor nekaj, česar si druge dneve ne moreš dati gor. Jaz sem s Ptuja, tako da je pust dejansko tradicija, že od malega smo s tem rasli- za nas Ptujčane je tradicija," nam je povedala ena od obiskovalk koncerta.

Burjana
Burjana
FOTO: POP TV

Tej so pritrdili tudi glasbeniki, pevka Burjana je svojo ekipo denimo preoblekla v mafijske šefe, s šefico na čelu.

"V stilu zapeljivosti, mističnosti - pa smo rekli, da bomo mafija in tole Campus areno razstrelimo. Malo bomo streljali po odru, glasbeno seveda!" nam je povedala pevka.

Razgreto občinstvo pa je nato prevzela Severina.

pust burjana severina ptuj

