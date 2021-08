Severina po zabavi s košarkarji: V čast mi je stati ob Luki Dončiću

"Bila je prečudovita noč s prekrasnimi ljudmi," je na Instagram po zabavi napisala pevka in priložila fotografije z zabave. " Počaščena in zelo vesela sem, da stojim ob Luki Dončiću, ki je napisal del zgodovine. Ter v družbi dobrega prijatelja Bobana Marjanovića. Čestitke celotni slovenski reprezentanci!"

Navdušenja nad priljubljeno hrvaško pevko prisotni niso mogli skriti. Tako se je na omrežju Instagram pojavilo kar nekaj fotografij in posnetkov, ki so nastali v noči, ki je bila zagotovo dolga in nepozabna. Gostje so lahko uživali tudi v ognjemetu in torti z okrasom košarkarske žoge, za katero je poskrbel Tomaž Kavčič.