Severina pred veliko množico v Laškem dvignila palestinsko zastavo

Severina je na velikem odru festivala Pivo in cvetje zaplapolala s palestinsko zastavo. Pevki je med pesmijo Za dobra stara vremena zastavo države Bližnjega vzhoda podala poslušalka, ki se ji je kasneje s solzami v očeh zahvaljevala za njeno gesto. Dejanje je z aplavzom pozdravila večtisočglava množica, kasneje pa na družbenem omrežju še pevkini številni sledilci.

Njeno potezo so pohvalili tudi številni znani, med drugim pevec Tomaž Mihelič, priljubljena bosanska vplivnica Hana Hadžiavdagić, mojster borilnih veščin Erko Jun in številni drugi. Videoposnetku je Severina, ki se zavzema za pravičnost in mir, pripisala verz pesmi Živeti slobodno (Živeti svobodno) Đorđa Balaševića.

Fotografijo koncerta pa je na svojem profilu omrežja X objavila tudi ministrico za kulturo Asta Vrečko in zapisala: "Ne bodi kot Thompson, bodi Severina. Uprla se je Vučiću, podprla srbske študente, bori se za ženske, za pravico vseh žensk do splava in opozarja na genocid v Palestini. Severina včeraj v Laškem."