Severina v boksarskem ringu Dejana Zavca: 'Eksplozija energije!'

Hrvaška pevka Severina je v novo leto zakorakala udarno. Pretekli konec tedna je obiskala našo državo in nastopila na Ptuju, kasneje pa na svojem Instagram profilu delila fotografije, ki so nastale v boksarskem ringu. Obiskala pa ni kar naključne telovadnice, temveč telovadnico našega nekdanjega boksarskega prvaka Dejana Zavca .

"Preplet dveh svetov - glasbe in športa, ki povezujeta," je vse skupaj opisal slovenski športnik in pevko označil za eksplozijo energije. Severina je na fotografijah pokazala svojo fizično spretnost in nogo dvignila visoko v zrak. Pokazala je tudi svoj borbeni izraz in izklesano telo, na zadnji izmed fotografij pa je roko v znak zmage visoko dvignila v zrak.

Pod fotografijami je delila izjavo legendarnega boksarja Muhammada Alija: "Sovražil sem vsako minuto svojega treninga, a govoril sem si; ne obupaj, trpi sedaj in živi preostanek življenja kot šampion."