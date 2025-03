Severini je najljubši vonj pomladi: Vonj je kot glasba

"Ženska mora dišati po hrabrosti, ženska mora dišati po odločnosti in ženska mora dišati po moči, še posebej dandanes," je dejala Severina.

Severini so sicer najljubši vonji tisti, ki jih s seboj nosimo iz otroštva. Eden njenih ljubših je vonj pomladi. "Jaz sem rojena spomladi, rojena sem v času cvetnih popkov, cvetenja, rojena sem v prekrasnem obdobju in moram priznati, da se vedno veselim konca zime," je povedala in dodala: "Vonj je zares kot glasba."

Med pogovorom se je pevka dotaknila tudi pravic žensk. Kot pravi, so Slovenke na tem področju – tudi s pomočjo peticije My voice, my choice, s katero zbirajo podpise za ohranitev in uveljavitev reproduktivnih pravic v Evropski uniji – zares močne. Kot ena od partneric projekta je poudarila, da skupaj želijo opolnomočiti ženske, da se borijo za ženske pravice. "V 80. letih si tega ne bi mogla zamisliti, saj sem mislila, da ima moja mama vse pravice na tem svetu," je dejala pevka.