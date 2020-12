Severjevi nagradi v roke Jette Ostan Vejrup in Vladimirju Vlaškaliću

Severjevi nagradi za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih gresta letos v roke Jette Ostan Vejrup in Vladimirju Vlaškaliću. Nagrado za stvaritev študenta dramske igre sta si prislužila Gaja Filač in Klemen Kovačič. Nagrado za najboljšo stvaritev v ljubiteljskem gledališču pa si je prislužil Bojan Vister.

Dobitnike prestižnih nagrad, ki jih že 50 let podeljuje Sklad Staneta Severja, ustanovljen v spomin na legendarnega gledališkega in filmskega igralca, je po pregledu vseh predlogov iz zadnjih dveh gledaliških sezon izbrala strokovna žirija. Predsedovala ji je igralka Silva Čušin, članice pa so bile igralka Nataša Barbara Gračner ter dramaturginje Diana Koloini, Tea RogeljinZala Dobovšek. Nagrado Sklada Staneta Severja za igralske stvaritve v slovenskih poklicnih gledališčih je žirija prisodila članici igralskega ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega Jette Ostan Vejrup, ki je v zadnjih dveh letih odigrala izrazito raznolike vloge v štirih predstavah, in sicer v znanstvenem kabaretu2020, Klitajmestro v Nesrečnem rodu, Gospo Imelde v predstavi Taka sem kot vi, rada imam jabolka ter različne like v omnibusu Sedem dni.

icon-expand Jette Ostan Vejrup v predstavi Ta nesrečni rod FOTO: Peter Giodani

"Njena igralska prisotnost korenito zaznamuje slovenski gledališki prostor, vanj vnaša interpretativno nepredvidljivost, kompleksnost in širino. Odlikujejo jo popolna navzočnost, samorefleksija in specifična, samosvoja performativna drža. Vlogam vnaša polnokrvnost, izhajajočo iz trdnega igralskega razmisleka in samospraševanja. Je igralka s stališčem, tako na odru kot izven njega, z natančnim posluhom za umetniška in družbeno kritična vprašanja," je v obrazložitvi zapisala žirija. Član igralskega ansambla SNG Drama MariborVladimir Vlaškalić si je nagrado prislužil z nizom odličnih vlog, med katerimi so John Halle v drami Lov na čarovnice Arthurja Millerja, Andraž v poetični drami Grmače Daneta Zajca in Arnolf v Molièrovi komediji Šole za žene. V svoji različnosti te tri vloge pričajo o širini njegove igralske umetnosti, je prepričana žirija.

icon-expand Vladimir Vlaškalić FOTO: Damjan Švarc SNG Maribor

Kot je zapisala, Vlaškalić gledalca pretrese z neverjetno neobrzdano energijo. Silovit je tudi v tišinah in obvladani umirjenosti, pa celo, ko se umakne v ozadje. "Z izjemno odrsko prezenco zmore prežariti celoto neke uprizoritve, ji zagotoviti pravi naboj in vanj potegniti ves ansambel," ugotavlja žirija in dodaja, da se avtentično znajde v različnih uprizoritvenih estetikah, obenem se z lahkoto vživi v like ali vsebine različnih vrst in žanrov.

icon-expand Gaja Filač FOTO: Miro Majcen

Gaja Filač Severjevo nagrado za igralsko stvaritev študenta dramske igre prejme za vlogo Puncev Koltesovi igri Roberto Zucco. Kot piše žirija, je ustvarila pretresljiv lik dekleta, ki apokaliptičnim okoliščinam navkljub zmore presunljivo moč, da temu svetu zoperstavlja svetlobo ljubezni. Gaja Filač je ob tem izkazala izjemno ustvarjalnost in samostojnost, se neutrudno poglabljala in se razdajala, vseskozi pa natančno izrisovala in artikulirala pot svoje Punce. Klemen Kovačič nagrado prejme za naslovni lik v produkciji H genotipu Hamleta po motivih Koltesove drame in Shakespearovega Hamleta v režiji Dragana Živadinova. "Z discipliniranim, natančnim postopkom je svoj lik očistil vsega nepotrebnega balasta, se z njim soočil iz oči v oči, odmaknil od samega sebe, da bi mu ponudil celoto svojega bistva," navaja žirija in dodaja, da je Kovačiču znotraj dovršene estetike in izčiščenega sistema formacij uspelo ustvariti nekaj neulovljivo pristnega, odrsko živega, polnega, celo duhovitega, predvsem pa pretresljivega.

icon-expand Bojan Vister FOTO: Šentjakobsko gledališče Ljubljana

Član Šentjakobskega gledališča Ljubljana Bojan Visternagrado za igralsko stvaritev v slovenskem ljubiteljskem gledališču prejme za vlogo 10. porotnika v uprizoritvi Dvanajst jeznih mož Reginalda Rosa in za vlogo taksista Petra v uprizoritvi Resno moteni Laurenta Baffieja. Ob tem je žirija posebej izpostavila njegovo izjemno odrsko prezenco, poglobljeno študijo karakterjev in natančno izdelavo likov.