Severjevi nagradi za Vojka Belšaka in Nino Valič

Dobitnike prestižnih nagrad, ki jih že 48 let podeljuje Sklad Staneta Severja,ustanovljen v spomin na legendarnega gledališkega in filmskega igralca, je po pregledu vseh predlogov iz lanske gledališke sezone izbrala strokovna žirija. Predsedoval ji je igralec Alojz Svete, člani pa so bili igralka Silva Čušin, dramaturginji Diana KoloiniinTea Rogeljter igralec in režiser Jaša Jamnik.

Nini Valič so Severjevo nagrado dodelili za vlogi Kadilke in Protikadilke v Prekletih kadilcih ter za vlogo Linde v Tatovih. Kot je v utemeljitvi zapisala žirija, so v gledališkem koncertu Prekleti kadilci v ospredju gledalčeve pozornosti njena sposobnost sproščene in neposredne komunikacije z občinstvom, izvrstni občutek za improvizacijo, nadzorovana mera za komične učinke ter nenazadnje njeno odlično pevsko izvajanje. V Tatovih se popolnoma obvladujoče spopada z vse prej kot preprosto post-dramsko pisavo. "Vidno izstopajoče vloge letošnje nagrajenke pričajo o njenem vztrajnem igralskem vzponu in vrhunski igralski kondiciji," je zapisala žirija.