Sheby z novo pesmijo in videospotom pravi Kul je

Skladba Kul je, glasbenice Sheby , predstavlja novo poglavje v pevkinem glasbenem ustvarjanju. Ker glasbo ustvarja sama in pri tem izhaja iz sebe je neizbežno, da se njena glasba ne bi spreminjala skupaj z njo. V različnih življenjskih obdobjih so razpoloženja, želje, čustva in občutki drugačni, kar pa je tudi pri Sheby in se odraža v njeni glasbi – enkrat je jezna, drugič erotična, tokrat pa je zaljubljena.

Sheby pravi, da Kul je govori o ljubezenski zvezi, v kateri kljub očitnim nevarnostim vlada zaupanje, tako je v ospredju brezpogojna ljubezen, ki ni obremenjena s situacijami, na katere nimamo vpliva, zato tudi tak naslov – Kul je. Sheby je za pesem sama napisala besedilo in posnela tudi videospot, ki je delo Filipa Đurića, sina Branka Đurića, s katerim sta že nekaj časa par. Spot je, tako kot skladba, nastajal poleti, ko sta Sheby in Filip snemala različne scene ter jih na koncu združila v celoto. "S Filipom kdaj sodelujeva tudi pri pisanju tekstov za moje pesmi, saj je odličen v pisanju in se zato rada obrnem nanj, ko se mi zatakne," je povedala za 24ur.com.

Sheby je še dejala, da sta s Filipom kadre snemala precej nenačrtovano in imela določena le njena oblačila in okvirno lokacijo snemanja. "Posneti kadri so kombinirani in plasteni z 3D animacijami, ki so delo Blaža Lozeja. Namen videospota ni bilo iskanje skritega pomena ali globoke vsebine, ampak je zgolj vizualizacija, ki pospremi pesem,"je še dodala o videopodobi.