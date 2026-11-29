Skoraj do dneva natanko 10 let po tem, ko sta prvič skupaj stopili na oder naše največje dvorane, sta se Siddharta in Big Foot Mama vrnili na mesto zločina in pripravili pravi glasbeni spektakel. Dva dneva, dva odra, ring na sredini, preverjeni mojster ceremonije Klemen Bučan v srebrnem fraku in štirje krogi glasbenih izzivov, z obveznim ogrevanjem in finalnim vrhuncem, so poskrbeli za navdušenje obiskovalcev polnih Stožic.

Legendarni glasbeni zasedbi sta šov stkali iz 27 skladb, brez kakšnega uvodnega zadrževanja, ampak takoj iz vseh topov: Khanta, T.H.O.R. in Ring so zarohneli z ene strani dvorane, z druge pa so se oglasili Črn tulipan, Dež bo spral in Vrn se k men.

Prva runda je prinesla igranje priredb – najprej tujih. V drugi sta se benda premešala tako, da je en skladbo začel igrati, drugi pa jo je prevzel na sredini in zaključil. V tretji sta skupini izvedli svoje hite v neobičajnih priredbah, v zadnji pa sta se okrepili še z gostoma presenečenja. Izbor Bojana Cvjetićanina (Joker Out) in Gregorja Strasbergarja (MRFY) ni bil neobičajen, saj s svojima bendoma počasi prevzemata vajeti na domači rock sceni.

Predzadnji vrhunec večera je sledil, ko sta se pevca Tomi Meglič in Grega Skočir srečala iz oči v oči na manjšem odru sredi dvorane in skupaj zapela Nastalo bo in Sam prjatla. Sledili sta še Ledena in Rola se, popolna pika na i večera pa je bila združitev obeh bendov na enem odru, kjer sta skupaj izvedla mash up Nisem več (s tabo) na soncu.