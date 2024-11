Siddharta in Jet Black Diamonds zabavali koroške študente

"Kaj je treba vedeti o Koroški? Jaz imam punco iz Koroške. Ne hodim več toliko tam, sem pa veliko časa preživel tudi na Koroškem. Žural tam nisem, saj sem hodil na obisk k staršem. Kar se pa tiče benda, smo pa nekajkrat igrali tam in vedno je bilo dobro. Ljudje so za žur," je dejal član skupine Siddharta Boštjan Meglič.

Prekaljeni glasbeniki pa imajo za študente tudi nekaj nasvetov."Naj se sprostijo v dobri glasbi in naj zaplešejo dolgo v noč. Treba je uravnotežiti zabavo in učenje. Prav tako je treba spiti veliko vode," so dejali člani zasedbe Jet Black Diamonds."Sedaj gledam nekoliko drugače na to kot takrat, ko sem bil mlad. Ampak se mi zdi, da mora vsak iti čez to," je dodal Meglič.