Siddharta na Trojicafestu: Ljudje niso verjeli, da bodo prišli

Občinstvo petkovega večera v idilični Sveti Trojici so končno popestrili rockerji, ki so jih čakali vrsto let. "Še do včeraj marsikdo ni verjel, da bodo res nastopili in mislim, da je malo občin, ki to pokloni svojim občankam in občanom. Trojicafest namreč deluje brez vstopnin," je povedal župan občine Sveta Trojica David Klobasa. In kdor čaka dočaka, ob degustacijah vrhunskega vina je Trojica v objemu poletnega večera dobila uro in 45 minut Siddhartinga rock'n'rolla. "Mislim, da če niso prišli pripravljeni na to, bodo odšli pripravljeni," je povedal član skupine Siddharta Primož Benko.