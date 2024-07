Siddharta po novem brez enega člana: 'Razšli so se prijateljsko'

Skupina Siddharta je na svojem uradnem profilu na Facebooku in Instagramu sporočila, da bodo od sedaj naprej delovali kot štiričlanska zasedba. Skupino je namreč zapustil dolgoletni član Tomaž Okroglič, kot so zapisali v izjavi za javnost, pa se je njihovo sodelovanje zaključilo na prijateljski način.

"Glasbena skupina Siddharta in njen dolgoletni član Tomaž Okroglič sporočajo, da po mnogih letih skupnega glasbenega ustvarjanja prijateljsko zaključujejo sodelovanje. Primož Benko, Tomi Meglič, Boštjan Meglič in Jani Hace bodo še naprej skupaj ustvarjali glasbo in nastopali kot Siddharta, Tomaž Okroglič pa se poslavlja kot član skupine in se podaja novim izzivom naproti," so zapisali v izjavi za javnost, ki so je delili na svojih družbenih omrežjih.

V nadaljevanju so še dodali, da je Siddharta v dosedanji sestavi ustvarila številne uspešnice in izvedla nepozabne koncerte, sedaj pa vstopa v novo obdobje glasbenega ustvarjanja in svojim zvestim oboževalcem obljublja nove glasbene poslastice. "Tomaž Okroglič ostaja zavezan glasbi, a se bo na svoji novi poti posvetil tudi drugim področjem, ki ga zanimajo. Primož, Tomi, Boštjan, Jani in Tomaž se zahvaljujejo oboževalcem za dolgoletno podporo in zvestobo, drug drugemu pa želijo vse dobro in veliko uspehov na nadaljnji ustvarjalni poti," so še dodali.