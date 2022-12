Silvestrsko popoldne bo v oddaji Ena na ena popestril nepogrešljivi Alfi Nipič

Čeprav je za njim že 60 let kariere, je še danes na odrih nepogrešljiv. Že skoraj 30 let ne pije alkohola, zato sam sebe imenuje 'Štajerec z napako'. Ne le z nepogrešljivim Silvestrskim poljubom, ki več kot 50 let spremlja Slovence pri vstopu v novo leto, ampak tudi s skupino Avsenik je navduševal staro in mlado. V oddaji Ena na ena je Uroš Slak gostil Alfija Nipiča.

Mnogim mladim glasbenikom je vzor, družini pa neustavljiv vir idej. Nikoli ni skrival, da je ljubitelj hitrih avtomobilov, zamenjal naj bi jih več kot 17. Prebolel je dve vnetji trebušne slinavke, ušel pa ni niti covidu. Pevec se je pobral in čeprav mu ne bi bilo treba več nastopati, si ga poslušalci še vedno želijo na odru. Na odru je že 60 let, že skoraj 30 let pa ne pije alkohola. "Pravijo mi Štajerec z napako," pravi Alfi Nipič. icon-expand Alfi Nipič bo v oddaji Ena na ena razkril marsikatero skrivnost iz svojega življenja. FOTO: Damjan Žibert Slovenci si vstopa v novo leto brez pesmi Silvestrski poljub enostavno ne znajo predstavljati. "Dušana Velkavrha sem nekoč vprašal in takrat mi je priznal, da je pesem napisal, ker je bil zaljubljen v neko deklico, ki jo je lahko objel in poljubil samo za novo leto, ker so vedno skupaj praznovali," je zgodbo pesmi v oddaji Ena na ena Urošu Slaku zaupal pevec, ki je 19 let pel z ansamblom Avsenik. Kaj si misli o nepovezanosti Slovencev? Kako je v tujini razložil, da je Slovenec in kje je Slovenija? Kako gleda na razvoj slovenske glasbe? Zakaj mu je zaradi petja grozila izključitev iz šole? Več v oddaji Ena na ena na POP TV ob 17.50.