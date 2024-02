Silvo Bezjak s tetovažo Melitinega obraza: Ona je moja boginja ljubezni

Kot pravi Melita, si je Silvo želel, t. i. 'rokav', kot temu pravijo tetoverji, torej, da je ena roka v celoti potetovirana. In ker je na desni nadlakti imel še nekaj prostora, je Meliti že pred časom povedal, da si bo vtetoviral njen obraz. A ne samo portret kot takšen. Silvo si je zamislil, da bi bila Melita upodobljena kot keltska boginja Freya. "V to ga nisem jaz nič silila, ker jaz sem pa čisto proti tetovaži. Sem mu vedno govorila, da naj neha, da so to sigurno kakšni strupi in to, a sem se zdaj pogovorila z njegovim tetoverjem in me je pomiril, da to ni tako. Ampak Silvo o tem ne razmišlja, on si je zamislil tetovažo in si jo da," (smeh) je povedala Melita za 24ur.com.