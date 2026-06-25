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Domača scena

Simfonični poklon slovenski glasbi navdušil obiskovalce pred Citycentrom Celje

Celje, 25. 06. 2026 17.12 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Bojan Cvjetićanin

Romantičen poletni večer, edinstveni glasbeni prepleti, vrhunski slovenski izvajalci, mogočen simfonični orkester in več tisoč obiskovalcev. Tako bi lahko povzeli glasbeni spektakel, s katerim je Citycenter Celje ob svoji 20-letnici pozdravil začetek poletja in obiskovalcem podaril nepozaben večer pod zvezdami.

Posebno glasbeno razsežnost je koncertu dal priznani aranžer Peter Tovornik, ki je znanim skladbam nadel povsem novo simfonično podobo. Za ta večer je pripravil kar 18 novih aranžmajev, ki jih je v mogočno glasbeno celoto mojstrsko povezal dirigent Matjaž Brežnik. Koncert se je sklenil v veličastnem skupnem nastopu vseh izvajalcev, ki so s skladbama Naredi srce in Novi val poskrbeli za ganljivi finale, občinstvo pa nagradili z enim najlepših trenutkov večera.

Publika je z navdušenjem spremljala vsak nastop. Priljubljeni slovenski izvajalci, Masayah, Bojan Cvjetićanin, Sandra Feketija, Jana Šušteršič, Boštjan Dermol in Kvatropirci so z interpretacijami ustvarili večer, poln emocij, nostalgije in ponosa na slovensko glasbeno ustvarjalnost.

"Pravijo, da glasba izgine v trenutku, ko utihne zadnji ton. A verjamem, da bo današnji večer odzvanjal v naših mislih in srcih še dolgo. Hvala publiki, ki se je odzvala v tako velikem številu in napolnila prostor z ljubeznijo do slovenske glasbe. Ta koncert je pozdrav poletju in obenem darilo Citycentra Celje vsem našim obiskovalcem ob naši 20-letnici," je ob zaključku povedala Darja Lesjak, center managerka Citycentra Celje. Dodala je še: "Hvala vsem solistom in izjemnemu simfoničnemu orkestru za nepozabno energijo. Poseben poklon gre aranžerju Petru Tovorniku, ki je za ta večer spisal kar 150.000 not, ter dirigentu Matjažu Brežniku, ki je vse mojstrsko povezal v čudovito glasbeno celoto."

Razglasili tudi zmagovalca CITYBAND 2026

Glasbeni večer je zaznamovala tudi razglasitev zmagovalcev 16. natečaja CITYBAND, enega najprepoznavnejših slovenskih natečajev za neuveljavljene glasbene skupine. Letošnji zmagovalci prihajajo iz Ljubljane. Po izboru strokovne komisije je slavil Alter Ace, občinstvo pa je za svojega favorita izbralo skupino Horizontal Zebra.

S koncertom, ki je združil največja slovenska glasbena imena, vrhunski simfonični orkester in najbolj obetavne mlade glasbene skupine, je Citycenter Celje tudi letos dokazal, da ostaja prostor povezovanja, kulture in nepozabnih doživetij. Občinstvo je domov odšlo z nasmehi, melodijami v mislih in občutkom, da je doživelo večer, ki bo še dolgo ostal med najlepšimi glasbenimi spomini letošnjega poletja.

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