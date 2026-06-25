Simfonični poklon slovenski glasbi navdušil obiskovalce pred Citycentrom Celje

Posebno glasbeno razsežnost je koncertu dal priznani aranžer Peter Tovornik , ki je znanim skladbam nadel povsem novo simfonično podobo. Za ta večer je pripravil kar 18 novih aranžmajev, ki jih je v mogočno glasbeno celoto mojstrsko povezal dirigent Matjaž Brežnik . Koncert se je sklenil v veličastnem skupnem nastopu vseh izvajalcev, ki so s skladbama Naredi srce in Novi val poskrbeli za ganljivi finale, občinstvo pa nagradili z enim najlepših trenutkov večera.

Publika je z navdušenjem spremljala vsak nastop. Priljubljeni slovenski izvajalci, Masayah, Bojan Cvjetićanin, Sandra Feketija, Jana Šušteršič, Boštjan Dermol in Kvatropirci so z interpretacijami ustvarili večer, poln emocij, nostalgije in ponosa na slovensko glasbeno ustvarjalnost.

"Pravijo, da glasba izgine v trenutku, ko utihne zadnji ton. A verjamem, da bo današnji večer odzvanjal v naših mislih in srcih še dolgo. Hvala publiki, ki se je odzvala v tako velikem številu in napolnila prostor z ljubeznijo do slovenske glasbe. Ta koncert je pozdrav poletju in obenem darilo Citycentra Celje vsem našim obiskovalcem ob naši 20-letnici," je ob zaključku povedala Darja Lesjak, center managerka Citycentra Celje. Dodala je še: "Hvala vsem solistom in izjemnemu simfoničnemu orkestru za nepozabno energijo. Poseben poklon gre aranžerju Petru Tovorniku, ki je za ta večer spisal kar 150.000 not, ter dirigentu Matjažu Brežniku, ki je vse mojstrsko povezal v čudovito glasbeno celoto."