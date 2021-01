Simon Vadnjal drugič očka: Rodila se je čudovita dojenčica Bela

"Danes sredi noči oziroma zjutraj se nama je v porodnišnici na Jesenicah rodila čudovita dojenčica Bela. Po kar nekaj urah normalnega poroda so zdravniki zadevo zaključili s carskim rezom, z mamico je vse okej, punčka pa je prava lepotička. Ko so jo prinesli iz operacijske, sva z Belo dobila priložnost za 'cartanje', in vse dokler se Dijana ni zbudila, sva se stiskala in spoznavala. Srečen sem, da sta obe punci okej in zdravi. Razburljiv dan sem včeraj začel ob 6. uri zjutraj, končal pa sem ga danes ob 7. uri zjutraj, ko sem po vožnji iz zasnežene Gorenjske nazaj domov v Ljubljano s hvaležnim nasmehom padel v posteljo," je za 24ur.com povedal Simon in dodal, da je izjemno vesel, da je lahko pred odločitvijo, da bo dojenčica na svet prišla s carskim rezom, bil ob Dijani. Žalosti pa ga, da zaradi protikoronskih ukrepov ne bo smel iti na obisk v porodnišnico. Zato bo svojo drugorojenko naslednjič lahko videl šele čez nekaj dni, ko bo šel ponjo v porodnišnico, da jo odpelje domov.

Simonu in njegovi Dijani čestitamo v imenu celotnega uredništva, vsem trem pa želimo veliko ljubečih trenutkov in predvsem zdravja.