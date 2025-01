Simon Vadnjal v novi pesmi o umetni inteligenci, ki ga plaši

OGLAS

Datoteka: neznano je novi singel glasbenika in televizijca Simona Vadnjala, ki napoveduje nastajanje drugega albuma na njegovi samostojni glasbeni poti. Glasbo in aranžma za pesem sta napisala Kevin Koradin in Clifford Goilo. Nenavaden naslov, ki je bolj običajen v IT izrazoslovju, pa ima za seboj globok pomen. "Jaz ne bi rad bil klasičen boomer, ki reče: 'Grozno, digitalna era prihaja oziroma je že tukaj in se sekira, kaj bo ta umetna inteligenca povzročila.' Ampak ja, malo me pa je strah. Imam občutek, da hodim po neznani sobi v čisti temi in tipam. Kaj pa, če to ni samo soba, pa je hiša, kaj pa, če ni samo hiša in je stolpnica, kam bo to šlo?" se je spraševal glasbenik.

Simon Vadnjal FOTO: Maj Lednik icon-expand

"Ravno zato je skladbi naslov Datoteka: Neznano, ker ne vemo, kam bo vse to peljalo. Jaz imam občutek, da bomo ljudje iz mesa in krvi čez čas na spletu potrebovali certifikat, ki bo dokazoval, da smo resnično ljudje. Čedalje težje namreč vemo, kdo je na drugi strani mikrofona, videoposnetka, fotografije. Prav tako bo čedalje težje preceniti, ali je nekaj naredila umetna inteligenca ali resnična oseba in to me malo plaši," je dodal.

Oče dveh hčera si s prvorojenko izmenjuje znanje o rabi spleta in jo svari pred številnimi pastmi."Poučujem jo o uporabi tehnologije in poskrbim, da se zaveda pasti in da ve, da ni vse tako, kot se mogoče na prvi pogled zdi," je povedal pevec, ki je priznal, da imajo doma postavljene precej stroge omejitve glede uporabe tehnologije in da je starejša hči komaj letos dobila prvi telefon, družbenih omrežij pa sama še ne sme uporabljati.

Glasbenik se je v novi pesmi dotaknil umetne inteligence. FOTO: Maj Lednik icon-expand