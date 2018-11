Simpatični Luka Dončić navdušuje tudi s petjem

Ameriški košarkarski klub Dallas Mavericks je med tekmo poskrbel, da so se oboževalci košarke tudi nasmejali. Eden od akterjev pa je bil tudi naš Luka Dončić, ki je na sami tekmi znova blestel s svojo igro.

Klub je tako za vse svoje navijače posnel video, na katerem so igralci pokazali svoj pevski talent. Posnetek, ki je narejen v slogu starih televizijskih reklam, je navijačem navihano ponujal album pesmi, pesmi pa so zapeli kar športniki sami. Luka je tako zapel dve pesmi švedske skupine ABBA (Mama Mia in Dancing Queen), nato pa še nekaj vrstic priljubljene pesmi Siva pot. Poglejte si simpatični posnetek.