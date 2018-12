Sin Boruta Pahorja na božič z dekletom

Sin slovenskega predsednikaBoruta Pahorja, Luka Pečar Pahor, je študent tretjega letnika mednarodnih odnososv, ki je tudi zunanji strokovni sodelavec na področju zunanje in evropske politike. Do sedaj je opravljal tudi različna priložnostna študentska dela: preizkusil se je v vlogi prodajalca v športni trgovini, natakarja v piceriji, portirja v hotelu in marsičem drugem ter dejal, da ob resnem študiju poskuša zaslužiti toliko denarja, da lahko svojo punco odpelje na počitnice.