Sin Helene Blagne magistriral iz prava: Za takšne trenutke je vredno živeti

Kristijan Blagne , sin slovenske glasbenice Helene Blagne , je uspešno zaključil študij v New Yorku. Veselo novico je na spletu potrdila njegova ponosna mati, ki je ob fotografijah sina zapisala: "Moj Kristijan je danes magistriral iz prava na New York University (NYU) School of Law, eni največjih in najboljših pravnih fakultet na svetu."

Pevka ponosa v nadaljevanju zapisa ni skrivala: "Težko opišem, koliko ponosa, ganjenosti in sreče nosi ta trenutek. Za vsakim velikim uspehom stojijo leta dela, odpovedovanja, poguma in vztrajnosti, a tudi ljubezen, podpora in družina, ki stoji ob strani v vseh najtežjih in najlepših trenutkih. Danes se je vse to zlilo v trenutek, ki ga bom nosila v srcu vse življenje."

Zapis je zaključila z besedami: "Ko vidiš svojega otroka stopati med najboljše, razumeš, da obstajajo trenutki, ki osmislijo vse. Za takšne trenutke je vredno živeti." Helena Blagne sina Kristijana deli z nekdanjim soprogom Mitjem Zamanom.