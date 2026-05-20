Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Sin Helene Blagne magistriral iz prava: Za takšne trenutke je vredno živeti

New York, 20. 05. 2026 20.28 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kristijan Blagne

Helena Blagne je na spletu ponosno razkrila, da je njen sin Kristijan magistriral iz prava na newyorški pravni univerzi. "Težko opišem, koliko ponosa, ganjenosti in sreče nosi ta trenutek," je čustveno zapisala slovenska glasbenica in dodala: "Ko vidiš svojega otroka stopati med najboljše, razumeš, da obstajajo trenutki, ki osmislijo vse."

Kristijan Blagne, sin slovenske glasbenice Helene Blagne, je uspešno zaključil študij v New Yorku. Veselo novico je na spletu potrdila njegova ponosna mati, ki je ob fotografijah sina zapisala: "Moj Kristijan je danes magistriral iz prava na New York University (NYU) School of Law, eni največjih in najboljših pravnih fakultet na svetu."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pevka ponosa v nadaljevanju zapisa ni skrivala: "Težko opišem, koliko ponosa, ganjenosti in sreče nosi ta trenutek. Za vsakim velikim uspehom stojijo leta dela, odpovedovanja, poguma in vztrajnosti, a tudi ljubezen, podpora in družina, ki stoji ob strani v vseh najtežjih in najlepših trenutkih. Danes se je vse to zlilo v trenutek, ki ga bom nosila v srcu vse življenje." 

Zapis je zaključila z besedami: "Ko vidiš svojega otroka stopati med najboljše, razumeš, da obstajajo trenutki, ki osmislijo vse. Za takšne trenutke je vredno živeti." Helena Blagne sina Kristijana deli z nekdanjim soprogom Mitjem Zamanom.

helena blagne sin študij pravo

Rene Krhin in Pia Bernjak ponovno postala starša

Moskisvet.com To danes počne sin Helene Blagne
24ur.com Nekdanji mož Heidi Klum o sinovem manekenskem prvencu: Ponosen sem
Zadovoljna.si Challe Salle: Otrok bo moj največji dosežek v življenju
Bibaleze.si Ganljiv trenutek: "Vedno bom tvoj otrok?"
24ur.com Ponosna mama Heidi Klum: prvorojenka dopolnila 22 let
Bibaleze.si Znana hrvaška pevka bo kmalu postala babica
24ur.com Marija Šerifović: Moj sin bo za očeta izvedel, ko bo čas
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
zadovoljna
Portal
Te sandale Kate Middleton nosi že leta in vedno znova ukradejo pozornost
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Skrivnost hujšanja po 40. letu: zakaj so ogljikovi hidrati ključni
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
vizita
Portal
To sta leti, ko se telo najhitreje postara
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Bolezen, zaradi katere ženske umirajo prezgodaj
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Sezona klopov 2026 se je začela rekordno zgodaj, preverite prve znake okužbe
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
Življenje z diagnozo: kako pravočasno poiskati pomoč in zakaj je pomembno, da jo
cekin
Portal
Plače v Evropi: kje je Slovenija in kdo zasluži največ?
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Za to parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v Ljubljani parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko?
Kako do 70 odstotkov nižjega računa za elektriko?
moskisvet
Portal
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Ko postaneš oče, se ti možgani fizično skrčijo
Ko postaneš oče, se ti možgani fizično skrčijo
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
Videti je, kot da je pravkar dopolnila 35 let, v resnici pa jih ima 70
dominvrt
Portal
Kaj pomeni, ko vam pes prinese copat v gobcu?
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
okusno
Portal
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
voyo
Portal
Top Gun: Maverick
Kmetija
Kmetija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725