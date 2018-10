Sin Jureta Koširja zakorakal med najstnike

Alenka Košir ima z nekdanjim možem, smučarskim šampionom Juretom Koširjem, tri otroke, ki zelo hitro odraščajo. Ponosna mamica je tako na Instagramu delila nekaj fotografij sinčka Jalna, ki je ravnokar praznoval svoj enajsti rojstni dan.

"Enajst let nazaj sem postala tvoja mami in z vsakim dnem sem bolj hvaležna za to … rada te imam do zadnje zvezde in nazaj … ostani tako edinstven, kot si … vse najboljše ti želim," je ganljivo zapisala zraven kolaža fotografij, ki prikazujejo slavljenca. Na eni od fotografij je slavljenec še dojenček, na drugi je že pravi mali korenjak, nekaj fotografij pa pokaže, kako velik avtomobilski navdušenec je Jalen.