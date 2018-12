Ota Širca Roš drugič noseča

"Danes sem imela pregled nuhalne svetline, fantek bo, vsi smo zelo veseli ..." nam je vzhičeno povedala simpatična voditeljica POP IN Ota Širca Roš. Novinarka je noseča slabe tri mesece, fantek pa bo na svet privekal na začetku julija.

"Začetek je bil tako kot pri prvem, zaznamovan z nizkim krvnim tlakom, tako sem imela dober izgovor, da sem več počivala," nam je zaupala, na srečo pa ni imela težav s slabostjo. Z novico o nosečnosti je želela počakati, vse do pregleda nuhalne svetline: "Vendarle nisem več najmlajša mamica," je hudomušno dodala. "Trebušček je že kar velik, težko sem ga skrivala, med redkimi, ki so vedeli, da sem noseča, sta tako bili tudi dekleti, ki skrbita za našo garderobo in stilistki – sem jim kar kravžljala možgane."

Ota ima s partnerjem Borutom sinčka Prema, ki bo februarja praznoval tretji rojstni dan in to, da bo veliki bratec ve že od začetka: "Prem ve že od začetka. Vsak dan mi s kremico namaže trebušček, prihajajočega bratca pa kliče bibi." Za konec nam je še povedala, da je navdušen nad dejstvom, da bo bratec, edino, kar ga je malček zmotilo, je bilo fotografija z ultrazvoka, ker ni bilo videti, ali se bratec smeje.

Čestitke družinici!

Voditeljica pa je brez dlake na jeziku odgovarjala tudi na vaša vprašanja v sklopu serije objav Vprašaj me karkoli.

Voditeljica in uspešni podjetnik Borut Širca sta se poznala vrsto let, preden je med njima preskočila iskrica. Zaljubljenca sta se zaročila v Rimu, tudi poročne zaobljube sta si izmenjala v Italiji – na pravljičnem prizorišču italijanskega mesteca Števerjan. Vedno nasmejana Ota je blestela v poročni obleki modne oblikovalke Nine Šušnjara, ki je zanjo ustvarila čudovito obleko čistih linij v barvi smetane. Svojo ljubezen sta nato nadgradila z rojstvom sinčka Prema, zdaj pa čakajo na še enega fantka.