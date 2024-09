Sin pokojne pevke Simone Weiss se je odločil za spremembo spola

Skoraj desetletje je že, odkar je zaradi težke bolezni prehitro umrla pevka Simona Weiss. Takrat je za seboj pustila dva sinova, starejšega Simona in mlajšega Reneja, ki je takrat šele dobro zakorakal v najstniška leta, bil je star 13 let. Da je sledilo zelo težko obdobje, je v nedavnem intervjuju za revijo Jana povedala Liliette Weiss, kakor se sedaj imenuje Rene, ki se je pred štirimi leti odločil za tranzicijo in spremembo spola.