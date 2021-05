Sin Tadeja Piška dopolnil eno leto

"Športnik bo," iz prve izstreli Tadej in doda: "Nor je na žoge. Košarkarska žoga je nekaj najlepšega, kar se lahko zgodi. Če bo le bog dal, bo drugi Dončić," v smehu pristavi, saj si tudi sam rad ogleda kakšno tekmo in presežek našega Luke Dončića.

Tadej, ki je samozaposlen v kulturi, se bo po daljši pavzi končno lahko vrnil na gledališke odre, saj to po novem dopuščata epidemiološka slika in sprostitev ukrepov. Kot pravi, bo igral stare predstave, novih projektov pa za zdaj ni na vidiku.

"Upam, da z novo sezono aktivneje začnemo delati nove uprizoritve. In srčno upam, da nas septembra oziroma jeseni spet ne 'zaprejo'. Ta negotovost glede dela in služb je trenutno povsod, saj v nobenem poklicu nihče ne ve, kaj bo, kako bo … ali kakšni bodo jutri ukrepi. Tako da nekako 'štukamo' takole na hitro in se poskušamo prilagajati, kolikor pač gre,"je pojasnil Tadej, ki priznava, da je v času pandemije imel možnost preživeti več časa z družino, kot bi ga sicer: "Kar se tega tiče, je bila pa korona kar koristna, da smo se lahko eno leto družili in je super. Tudi mali je super."

Mali slavljenec pa se odlično razume tudi s psičko Dobby, malo tibetansko terierko, ki sta jo Tadej in Vilja dobila tik pred izolacijo. Tako da sta tako psička kot Vito na nek način skupaj odraščala in se po igralčevih besedah odlično ujameta: "To sta velika prijatelja. Skupaj tekata naokrog … Lepo ju je videti skupaj in lepo je, da se razumeta."