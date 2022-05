Škisova tržnica znova zaživela: 'Tukaj je neskončna energija'

Na dogodku, ki se je po dveh letih zopet vrnil med študente, tako ni manjkalo zabave in dobrot ter seveda druženja. Mnogi znanci iz osnovnih in srednjih šol, ki so morda tekom študijskih let izgubili stike, so se včeraj lahko zopet poveselili skupaj. Poskrbljeno je bilo tudi za dobro glasbo, saj je še, preden se je zvečerilo, na kitaro zaigral Vlado Kreslin in obiskovalce ogrel s svojimi ponarodelimi pesmimi, ki so takoj ustvarile prijetno vzdušje. Od višine se zvrti so na ves glas peli tudi tisti, ki so v vrstah čakali na vstop na prizorišče. Ko se je stemnilo in je Tržnica že pokala po šivih, so odmevale pesmi, kot so Odhajaš , Pojdi z menoj v toplice in Sladka kot med , ki so jih zapeli člani skupine Mi2 .

Za izjemno dobro vzdušje ob lepem vremenu so poskrbeli predvsem predstavniki vseh slovenskih študentskih klubov, ki so z brezplačnimi tradicionalnimi jedmi in pijačami lepo pogostili zbrane mladostnike. Letos so se s svojimi dobrotami prvič predstavili tudi mednarodni študenti in še dodatno popestrili gurmansko ponudbo.

Za vrhunec večera je poskrbela Siddharta , s katero smo se pogovarjali, preden so stopili na oder. Pevec skupine Tomi Meglič se je koncerta veselil, saj še vedno ni pozabil dobrega žura in umazanih čevljev prejšnje Škisove tržnice. "Vem, da je bilo za razliko od letošnje veliko blata, kar se mi je zdelo, da nobenega ni prav veliko motilo," je dejal in pohvalil vzdušje, ki ga vsako leto pričarajo obiskovalci. "Študentska publika je najbolj hvaležna. Tukaj je neskončna energija. Posebno je, kot da bi bilo še enkrat toliko ljudi, če ne še več. Študenti imajo najboljši smisel za žur in ta mladostna energija je povsod zaželena." Tudi Tomi si je svoja študentska leta zapomnil po dobrih zabavah. "Zame so to zelo lepi spomin, ker smo imeli fajn ekipo sošolcev. Veliko smo hodili po Sloveniji, ker sem študiral geografijo, s tem pa so sovpadali tudi številni žuri in koncerti." Razkril je še, da s skupino že razmišljajo o novi plošči, za katero imajo ogromno materiala, a so trenutno okupirani predvsem s koncerti. Enega od teh so z odlično energijo in odrsko prezenco včeraj uspešno izpeljali.

Za Siddharto bi včeraj morali nastopiti štajerski pankerji Alo!Stari, a jim je bolezen žal prekrižala načrte. Namesto njih so vskočili Rock partyzani, ki so ob zvokih številnih uspešnic zaključili prireditev. Nekateri obiskovalci so se zato po dolgem in napornem dnevu odpravili domov, medtem ko so drugi druženje nadaljevali v ljubljanski Cvetličarni. Med zapuščanjem glavnega prizorišča smo ujeli nekaj študentov, ki so strnili svoje vtise: “Zelo dober dogodek. Vsako leto se ga veselim in nikoli me ne razočara! Letos je k temu pripomoglo tudi lepo vreme, tako da lahko Škisovo tržnico opišem samo z najlepšimi besedami!” je dejal primorski študent, ki je na dogodku že stari znanec.

Obiskovalka Ema je prišla predvsem zaradi dobre glasbe in druženja s prijatelji, saj Škisova tržnica zanjo predstavlja mladost, svobodo in brezskrbnost študentskih let, ki jo je potrebno maksimalno izkoristiti. Študentka Eva je dodala, da se je prireditve letos še posebej veselila, ker jo je med epidemijo neizmerno pogrešala. "Ko sem se včeraj odpravljala proti Kardeljevi ploščadi, sem se spominjala, kako me je dogodek navdušil že prvo leto študija, ko zares nisem vedela, kaj pričakovati. Včeraj se je bilo ob lepem vremenu in velikem številu znancev zelo lepo znova družiti na prazniku študentov. In kot pravi študenti smo to storili, kot se spodobi – z zabavo smo pričeli že v zgodnjem popoldnevu ter plesali in se družili vse do noči.”

Poleg dobre zabave in še zadnjega večjega odklopa pred izpitnim obdobjem pa si bodo študentje Škisovo tržnico zagotovo zapomnili še po slabem signalu na telefonu, dolgih vrstah za stranišče in iskanju prijateljev v množici. "Kje si? Jaz sem tukaj, na levi strani," in temu podobno kričanje v telefon je bilo namreč nekaj, kar je gotovo izkusil vsak. Najti prijatelje na velikem travniku več kot dvajset tisoč obiskovalcev je bila namreč prava umetnost, a po drugi strani to pač spada v pristno Škisovo izkušnjo, ki zaznamuje študentska leta.