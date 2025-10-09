Skok v preteklost: Lea Mihevc pevka, Nuša Lesar pa kitaristka

Zvezdnica serije Nemirna kri Lea Mihevc in voditeljica oddaje Svet na Kanalu A Nuša Lesar sta pred 18 leti skupaj zaigrali v videospotu za pesem Odnosi med srečnimi skupine Adam . Lea je nastopila kot pevka, Nuša pa kot kitaristka. "Ne bi si želela, da kakšni profesionalci pogledajo to, ampak za tiste, ki pa nimajo pojma o kitari, pa sem videti kar profesionalka," je dejala Lesar.

Snemanja in Nuše se še vedno dobro spomni tudi Mihevc. "To je bilo čudovito, lepo snemanje. Vem, da se je zelo mudilo, ker sem šla potem na neko ekskurzijo. To je bilo v gimnaziji, pred stotimi leti, ampak bilo je super," je povedala.

Kot je povedal član omenjene skupine Damir Lisica, je bil to njihov prvi videospot, v katerem še niso želeli razkriti svoje identitete. "Če gledam za nazaj, mi je zelo lepo videti Leo in Nušo na televiziji, da sta uspešni. Tudi sinu povem, da sta iz našega spota," je povedal.

Po Nušinih besedah so že takrat vedeli, da je pred Leo uspešna kariera. "Ker je res pokazala veliko igralskega talenta, zelo veliko profesionalizma. Zelo je bila umirjena in zbrana. Tako kot mora igralka biti," je še dodala.

Ali se bosta po 18 letih ponovno srečali? Preverite v prispevku na vrhu članka.