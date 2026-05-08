Skoraj 20 tisoč mladih tradicionalno obeležilo praznik študentov

Na ljubljanski Kardeljevi ploščadi je včeraj grmela tradicionalna Škisova tržnica. Praznik študentov je na žur pred začetkom izpitnega obdobja tudi letos privabil skoraj 20-tisočglavo množico. Prireditev je podnevi zaznamovalo druženje ob kulinaričnih dobrotah, ki so jih pripravili študentski klubi, zvečer pa je množica zaplesala ob glasbi skupin Tabu , Kokosy , Mi2 in Vlada Kreslina .

"Glede na to, da sem še po duši študent, se imam super. Mogoče malo premalo enkrat na leto, ampak je to super dogodek," je povedal glasbenik Vlado Kreslin. "Mislim, druga mladosti, toliko mladostne energije na kupu gotovo ustvari neko presežno vrednost. Kar seveda posredno vpliva tudi na nas, malo starejše občane in nekdanje študente, ki se mogoče vsaj za hip vrnemo v tiste čase in se malce pomladimo," je dejal Tone Kregar član skupine Mi2.

"Zdaj, jaz nisem tako zelo stara. Moja študentska leta so bila zelo kratka pa v tuji državi. Moja Škisova je bila predlani in sem pela. S Tabuji smo bili. Jaz nisem vedela, kaj pričakovati, nisem vedela, da bo to tako veliko. Sem prišla na oder in me je kap zadela. Morje ljudi, ki se ne konča, in vsi so pripravljeni, vsi so tam zato, da se imajo radi s tabo za tisti dve urci, in zdaj imam kar malo solzne oči, ko o tem govorim," je povedala pevka skupine Tabu Katarina Samobor.