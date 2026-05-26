Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Domača scena

Skozi finale Lige Prvakov bo gledalce POP TV popeljal tudi Andraž Hočevar

Ljubljana, 26. 05. 2026 20.28 pred dvema minutama 2 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik
Andraž Hočevar

Še 4 dni nas loči do velikega nogometnega spektakla v bližnji Budimpešti, kjer se bosta v soboto na finalni tekmi Lige Prvakov udarila francoski PSG in angleški Arsenal. V madžarsko prestolnico pa se te dni, skupaj s tisoči navijačev, odpravlja tudi naš Andraž Hočevar, ki je v svoji dolgoletni novinarski karieri postal že pravi veteran javljanj s finalnih tekem.

"Mislim, da je zdaj osmi finale, s katerega bom poročal," nam je povedal naš športni voditelj Andraž Hočevar.

Z nekaj malega brskanja smo ugotovili, da je naš Andy svoj prvi finale Lige prvakov za našo televizijo spremljal pred kar 16 leti. Takrat je obiskal sloviti dvoboj Interja in Bayerna v Madridu.

"V Madridu je bil prvi, ja, leta 2010. Tam je bil glavna zvezda Mourinho, ki je bil trener Interja, in je premagal Bayern z 2:0, zato je bilo to najbolj takšna stvar, ki sem si jo zapomnil. Če sem pošten, bi rad enkrat doživel, kako je biti tam in mi ne bi bilo treba delati. To mora biti res lepo. Da spiješ kakšno pivo, greš na tekmo in tam uživaš. Vem, da to ljudi preveč ne zanima, če je nam naporno, ampak ne moreš tako uživati, kot če bi šel s prijatelji," je iskren Hočevar.

Sobotni nogometni spektakel bo popestril tudi glasbeni program, nastopila bo namreč skupina The Killers. Ampak nastopajoči v uvodnem šovu ponavadi niso na radarju našega športnega novinarja.

"Običajno sploh ne vem, kdo so, ker se ne spoznam na to. Spomnim se, da so bili v Cardiffu Black Eyed Peas, za katere sploh nisem vedel. Mislil sem, da je to nekaj za pojesti," nam je priznal v smehu.

V soboto bomo z oddajo pred finalno tekmo začeli ob 17. uri, torej eno uro pred finalom, Andraž trdi, da favorita za zmagovalca sicer nima, ampak...

"Parižani so mi simpatični, ker igrajo nogomet, ki je zelo gledljiv in res lahko uživaš v tem. Mogoče zato malo bolj za njih. Ne vem," nam je povedl in ob razkril, da sam kot Ljubljančan navija zgolj za en nogometni klub in to je Olimpija.

andraž hočevar liga prvakov voditelj nogomet

Tina Gorenjak delila fotografije iz obdobja zdravljenja s kemoterapijo

24ur.com 'Navijači ga sprva niso poznali, zdaj je postal najpomembnejši med trojico'
24ur.com Šporar: Na gostovanjih nas spremlja tudi do 18 tisoč navijačev
24ur.com Igralno površino na Wembleyju najprej preizkusili Slovenci
24ur.com Matjaž Kek, selektor, ki je nogometaše popeljal nazaj v obljubljeno deželo
24ur.com Bo Brozović jeziček na tehtnici? Inter ima Hrvata, City ne
24ur.com Kučinič: Upam, da pride še več gledalcev, da vidijo moč pravega pit bulla
24ur.com Kakšni navijači so znani Slovenci?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tako lepa je hči legendarnega nogometnega trenerja
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
zadovoljna
Portal
Ljubici prekipelo: ni želel plačati najemnine, zato ga je zapustila
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Kdo bo nocoj zapustil Kmetijo?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
vizita
Portal
Kaj se zgodi z jetri, če se občasno napijete?
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
Prelomni dosežek za slovensko kardiologijo
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
cekin
Portal
Preverili smo cene na ljubljanski tržnici: toliko boste plačali za sadje in zelenjavo
V petek bodo pokojnine morda zamujale
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
moskisvet
Portal
Ste preverili veljavnost e-vinjete? Dars opozarja na junijski rok
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Umrla legenda slovenskega rokometa
Umrla legenda slovenskega rokometa
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
dominvrt
Portal
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Mlada nogometašica
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725