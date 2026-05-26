Skozi finale Lige Prvakov bo gledalce POP TV popeljal tudi Andraž Hočevar

Z nekaj malega brskanja smo ugotovili, da je naš Andy svoj prvi finale Lige prvakov za našo televizijo spremljal pred kar 16 leti. Takrat je obiskal sloviti dvoboj Interja in Bayerna v Madridu.

"Mislim, da je zdaj osmi finale, s katerega bom poročal," nam je povedal naš športni voditelj Andraž Hočevar .

"V Madridu je bil prvi, ja, leta 2010. Tam je bil glavna zvezda Mourinho, ki je bil trener Interja, in je premagal Bayern z 2:0, zato je bilo to najbolj takšna stvar, ki sem si jo zapomnil. Če sem pošten, bi rad enkrat doživel, kako je biti tam in mi ne bi bilo treba delati. To mora biti res lepo. Da spiješ kakšno pivo, greš na tekmo in tam uživaš. Vem, da to ljudi preveč ne zanima, če je nam naporno, ampak ne moreš tako uživati, kot če bi šel s prijatelji," je iskren Hočevar.

Sobotni nogometni spektakel bo popestril tudi glasbeni program, nastopila bo namreč skupina The Killers. Ampak nastopajoči v uvodnem šovu ponavadi niso na radarju našega športnega novinarja.

"Običajno sploh ne vem, kdo so, ker se ne spoznam na to. Spomnim se, da so bili v Cardiffu Black Eyed Peas, za katere sploh nisem vedel. Mislil sem, da je to nekaj za pojesti," nam je priznal v smehu.

V soboto bomo z oddajo pred finalno tekmo začeli ob 17. uri, torej eno uro pred finalom, Andraž trdi, da favorita za zmagovalca sicer nima, ampak...

"Parižani so mi simpatični, ker igrajo nogomet, ki je zelo gledljiv in res lahko uživaš v tem. Mogoče zato malo bolj za njih. Ne vem," nam je povedl in ob razkril, da sam kot Ljubljančan navija zgolj za en nogometni klub in to je Olimpija.