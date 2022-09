Skrivalnic je konec: Avdića našli v koči, po novem je črnolasec

Največja igra skrivalnic v Sloveniji je zaključena, saj je končno znano, kam in zakaj se je skril Denis Avdić, ki se za razliko od preteklih let ni želel pokazati nikomur. Tokratna skoraj tradicionalna akcija Radia 1 je bila ob začetku nove sezone Denis Avdič showa še posebej skrivnostna. Denis se namreč, razen izbranim sodelavcem, ni želel nikomur pokazati vse do konca.

Vse skupaj se je pravzaprav začelo 10. avgusta, ko so v reviji Lady objavili članek o znanih Slovencih in njihovih modelih sončnih očal. Med pisano druščino se je znašel tudi Denis Avdić, o katerem so zapisali:"Kaj, ko bi si priljubljeni radijski voditelj končno omislil nova očala? Taka nosi že vsaj od leta 2015. Saj lahko ostane pri Ray-Banu, če ga tako ljubi, samo kakšen model New Wayfarer naj preizkusi."

icon-expand FOTO: Radio 1 icon-chevron-left icon-chevron-right

Denis je nato na Instagram story objavil, da je izziv sprejet: "V redu, zmenen, pripravljen na spremembo! Sam ne pol kaj si naredil, a si ti normalen. Nisem, je** ga." Kmalu po tej objavi so ga presenetili iz optike Rugel v Ljubljani, kjer so mu podarili točna taka očala. A Denis ne bi bil Denis, če bi se ustavil pri tem darilu. Šel je še korak dlje in se odločil za precej večjo spremembo. Njegov frizer mu je namreč pobarval lase in brado v črno, in to ne s prelivom, ki se spere po parih pranjih, temveč prav z barvo, kar pomeni, da bo nekaj časa črnolasec. Novopečenega črnolasca je na skrivni lokaciji 'razkrinkala' Jana Morelj. Denis ji je v etru dal namig Triglavski narodni park, kamor se je iz Ljubljane pogumno odpravila, na koncu pa ga je našla v koči Pri Guharju v Zgornji Radovni. Tam so jo pričakali tudi ostali voditelji, ki jih je Denis povabil, naj se vselijo k njemu: Robert Roškar, Anja Ramšak, Miha Deželak in Matjaž Lovše.